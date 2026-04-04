Estiman el costo de barbecho a cosecha para cultivos invernales

Resumen de nota
- La Eeaoc presentó en Tucumán proyecciones para la campaña invernal 2026, estimando costos entre 144 y 378 dólares por hectárea para trigo, garbanzo, colza y carinata.
- El análisis surge tras una campaña 2025 con rindes superiores al promedio. El aumento del gasoil y los insumos, como la urea, elevan los costos operativos un 10% anual en dólares.
- La rentabilidad se ve amenazada por el deterioro del contexto internacional y márgenes ajustados. Un manejo eficiente de recursos será clave para mitigar riesgos económicos.
La sección Economía y Estadísticas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) presentó en la Jornada de Cultivos de Granos Invernales un análisis de los resultados de relevamiento productivo de la campaña 2025 y una estimación preliminar de costos y márgenes para la 2026. El relevamiento abarcó más de 43.500 hectáreas e incluyó los cultivos de trigo, garbanzo, colza y carinata. Entre los principales resultados, Tucumán registró rindes de 1,6 toneladas por hectárea (t/ha) en trigo y 1,39 t/ha en garbanzo en el 2025, valores superiores al promedio histórico.
Para la campaña 2026, se advertía que los conflictos geopolíticos y el aumento del precio del petróleo -y, en consecuencia, del gasoil- generarían aumentos en los costos de los servicios de siembra, aplicaciones y cosecha, así como en los gastos de transporte y logística, considerándose una suba del orden de un 10% en dólares, respecto del ciclo 2025. En cuanto a los insumos, la mayoría de los agroquímicos no mostraba aumentos interanuales en dólares; sin embargo, la urea registraba un incremento de un 6%. Bajo este escenario, los costos de barbecho a cosecha para los cultivos de invierno se estimaban entre U$S 144 y U$S 260 por hectárea para trigo; entre U$S 214 y U$S 378 por hectárea para garbanzo; de U$S 267 por hectárea para colza y de U$S 212 por hectárea para carinata. Respecto de los rindes de indiferencia -es decir, la producción necesaria para cubrir los costos-, considerando los niveles estimados y los precios futuros esperados para noviembre/diciembre de 2026, estos se ubicaban muy próximos a los rindes medio de la zona. Esto reflejaba márgenes muy ajustados, que se tornaban negativos en planteos bajo arriendo.
Sin embargo, a solo 10 días de esa primera estimación, el contexto internacional se ha deteriorado significativamente. Los conflictos globales han comenzado a impactar con mayor intensidad: los precios de los agroquímicos muestran subas, la urea registra un aumento cercano al 60% respecto de febrero, y los combustibles continúan en alza, incrementando la incertidumbre sobre los costos y la rentabilidad de los cultivos invernales en la campaña 2026.
En síntesis, la jornada permitió identificar un escenario favorable desde el punto de vista climático, con importantes desafíos en términos de manejo agronómico y, especialmente, en el plano económico. La correcta toma de decisiones, basada en información técnica y en un manejo eficiente de los recursos, será fundamental para maximizar las oportunidades y reducir los riesgos en la campaña invernal 2026.