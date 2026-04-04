Estiman el costo de barbecho a cosecha para cultivos invernales

Para la campaña 2026, se advertía que los conflictos geopolíticos y el aumento del precio del petróleo -y, en consecuencia, del gasoil- generarían aumentos en los costos de los servicios de siembra, aplicaciones y cosecha, así como en los gastos de transporte y logística, considerándose una suba del orden de un 10% en dólares, respecto del ciclo 2025. En cuanto a los insumos, la mayoría de los agroquímicos no mostraba aumentos interanuales en dólares; sin embargo, la urea registraba un incremento de un 6%. Bajo este escenario, los costos de barbecho a cosecha para los cultivos de invierno se estimaban entre U$S 144 y U$S 260 por hectárea para trigo; entre U$S 214 y U$S 378 por hectárea para garbanzo; de U$S 267 por hectárea para colza y de U$S 212 por hectárea para carinata. Respecto de los rindes de indiferencia -es decir, la producción necesaria para cubrir los costos-, considerando los niveles estimados y los precios futuros esperados para noviembre/diciembre de 2026, estos se ubicaban muy próximos a los rindes medio de la zona. Esto reflejaba márgenes muy ajustados, que se tornaban negativos en planteos bajo arriendo.