Según un especialista, la inflación de un dígito anual va a demorar "dos o tres años más"

Agosto con cero, difícil

La proyección de Sica coincide con la expresada en los últimos Relevamientos de Expectativas de Mercado (REM) que el Banco Central recopila entre consultoras, economistas y bancos, pero se contrapone al pronóstico del presidente Javier Milei, quien sostiene que la inflación comenzará "con cero" en agosto, dando el inicio a una desaceleración que permitiría arribar a un dígito anual antes del plazo apuntado por el ex funcionario de gestión de Mauricio Macri.