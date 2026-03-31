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El juez rechazó un planteo de Molinuevo para no borrar los posteos contra Jaldo

Pedro Cagna no hizo lugar al recurso de revocatoria de la sentencia que le ordena eliminar los comentarios. Apelación.

DIPUTADA POR LA LIBERTAD AVANZA. Soledad Molinuevo, abogada y dirigente política. Foto de X DIPUTADA POR LA LIBERTAD AVANZA. Soledad Molinuevo, abogada y dirigente política. Foto de X
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

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