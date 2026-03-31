Política El juez rechazó un planteo de Molinuevo para no borrar los posteos contra Jaldo Pedro Cagna no hizo lugar al recurso de revocatoria de la sentencia que le ordena eliminar los comentarios. Apelación. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL DIPUTADA POR LA LIBERTAD AVANZA. Soledad Molinuevo, abogada y dirigente política. Foto de X Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánPoder Judicial de TucumánOsvaldo JaldoSoledad Molinuevo Tamaño texto Comentarios Lo más popular Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal