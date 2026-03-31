Semana Santa: cómo estará el tiempo en Tucumán

Resumen de nota
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé para Semana Santa en Tucumán días templados con máximas de 31°C, nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias para los turistas.
- Del jueves al domingo habrá temperaturas entre 21°C y 31°C, reflejando la transición al otoño en el norte argentino con estabilidad climática ideal para viajes y celebraciones.
- Las condiciones estables favorecen el movimiento turístico y los ritos religiosos, permitiendo un desarrollo normal de las actividades y un regreso vial seguro sin tormentas.
De cara al fin de semana largo de Semana Santa, el clima en San Miguel de Tucumán se perfila como un factor clave para quienes planean viajar o participar en actividades religiosas. De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una combinación de días templados, con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias en las jornadas centrales.
En términos generales, el período coincide con la transición del verano al otoño en el norte argentino, lo que suele traer temperaturas agradables —en torno a los 25° a 30°C de máxima— y condiciones algo inestables pero no extremas .
Jueves Santo: inicio con buen tiempo
El jueves se presentaría con cielo parcialmente nublado y condiciones estables. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C y 31°C, sin lluvias significativas. Será una jornada ideal para el inicio del movimiento turístico y actividades al aire libre.
Viernes Santo: clima templado y estable
Para uno de los días más convocantes, se prevé un escenario similar: cielo algo nublado, temperaturas cercanas a los 29°C de máxima y muy baja probabilidad de precipitaciones. Un dato clave: el ambiente será cálido pero más moderado que en semanas previas, lo que favorece tanto celebraciones religiosas como escapadas.
Sábado Santo: leve descenso térmico
El sábado mantendría la estabilidad, aunque con temperaturas apenas más bajas (alrededor de 29°C de máxima y 21°C de mínima). Continuará la nubosidad parcial, sin indicios fuertes de lluvias. Es, en términos turísticos, uno de los días más “cómodos” del fin de semana.
Domingo de Pascua: condiciones similares, con nubosidad
El domingo cerraría el fin de semana largo con características muy parecidas: cielo parcialmente nublado, temperaturas en torno a los 28°C y sin precipitaciones relevantes. Ideal para actividades familiares y regreso sin complicaciones climáticas.
Panorama general
El pronóstico sugiere una Semana Santa mayormente estable en Tucumán, con calor moderado, pocas lluvias y condiciones favorables para el turismo. Aunque marzo suele tener cierta frecuencia de precipitaciones en la región, hacia comienzos de abril estas tienden a disminuir, dando paso a un clima más seco y templado .