Semana Santa: cómo estará el tiempo en Tucumán

De cara al fin de semana largo de Semana Santa, el clima en San Miguel de Tucumán se perfila como un factor clave para quienes planean viajar o participar en actividades religiosas. De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una combinación de días templados, con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias en las jornadas centrales.