Ovando y una lesión que golpea de lleno a San Martín: ¿qué pierde Yllana con la baja del delantero?

La dimensión de la baja se entiende todavía mejor al mirar todo lo que San Martín pierde. Ovando había llegado a préstamo desde Argentinos, sin opción de compra y por un año, con contrato vigente en el conjunto de La Paternal hasta 2028. Eso abre incluso una posibilidad amarga: que deba regresar a su club de origen sin volver a sumar minutos con la camiseta del “Santo”. Para el equipo de Andrés Yllana sería bastante más que perder una variante ofensiva. En muy poco tiempo, el delantero se había transformado en una de las piezas más valiosas del arranque: llevaba tres goles, había sido decisivo con su doblete contra Deportivo Maipú y también había convertido frente a Nueva Chicago en La Ciudadela. Pero, además de esos números, le había dado al ataque movilidad, agresividad, cambio de ritmo y una capacidad para romper espacios que no abundaba dentro del plantel. Por eso, en la previa de Chacarita, su lesión no sólo alteró la semana: dejó a San Martín sin uno de sus nombres más determinantes y abrió un vacío difícil de absorber.