Golpe para San Martín: Ovando se rompió los ligamentos y se pierde lo que resta de la temporada

Los estudios confirmaron el peor diagnóstico: Ovando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y deberá ser operado. A partir de allí, comenzará una recuperación larga, que en este tipo de lesiones suele demandar entre siete y nueve meses, e incluso puede extenderse más según la evolución de cada caso. La noticia cayó como un verdadero balde de agua fría tanto en el cuerpo técnico encabezado por Andrés Yllana como en el resto del plantel profesional, que veía en el atacante a uno de los futbolistas más determinantes de este arranque de temporada. La literatura médica y los protocolos deportivos actuales suelen ubicar el regreso competitivo recién a partir de ese rango, con mucha cautela antes de los nueve meses.