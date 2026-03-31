Golpe para San Martín: Ovando se rompió los ligamentos y se pierde lo que resta de la temporada

Resumen de nota
- El delantero Lautaro Ovando de San Martín de Tucumán sufrió la rotura de ligamentos cruzados y se perderá el resto de la temporada tras confirmarse su lesión esta semana.
- Ovando era figura con tres goles clave en el torneo. La lesión ocurrió mientras el equipo de Andrés Yllana se preparaba para enfrentar a Chacarita Juniors este sábado.
- La baja obliga a Yllana a reestructurar el ataque sin refuerzos externos. La recuperación demandará hasta nueve meses, afectando el esquema del club en la Primera Nacional.
La previa del partido de este sábado contra Chacarita cambió por completo en San Martín. Lo que en Bolívar y Pellegrini asomaba como una semana enfocada en lo futbolístico, en ajustar detalles y en seguir puliendo el equipo, terminó sacudido por una noticia tan inesperada como dolorosa. La lesión de Lautaro Ovando alteró el clima en los pasillos de La Ciudadela y dejó una sensación de golpe profundo dentro de un plantel que venía encontrando en el delantero a una de sus respuestas más valiosas.
Los estudios confirmaron el peor diagnóstico: Ovando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y deberá ser operado. A partir de allí, comenzará una recuperación larga, que en este tipo de lesiones suele demandar entre siete y nueve meses, e incluso puede extenderse más según la evolución de cada caso. La noticia cayó como un verdadero balde de agua fría tanto en el cuerpo técnico encabezado por Andrés Yllana como en el resto del plantel profesional, que veía en el atacante a uno de los futbolistas más determinantes de este arranque de temporada. La literatura médica y los protocolos deportivos actuales suelen ubicar el regreso competitivo recién a partir de ese rango, con mucha cautela antes de los nueve meses.
La situación resulta todavía más lamentable por el momento que atravesaba el jugador. Ovando no sólo venía siendo uno de los puntos más altos del equipo, sino también uno de los nombres más decisivos en ataque. Hasta acá había marcado tres goles y su aporte había sido clave en varios tramos del campeonato. Su doblete frente a Deportivo Maipú resultó fundamental para rescatar un empate en una noche complicada, mientras que también había convertido contra Nueva Chicago en La Ciudadela, en otra actuación en la que dejó en claro su peso en los metros finales.
La baja, además, no impacta únicamente por la cantidad de goles. Ovando venía entregándole al equipo intensidad, movilidad, cambio de ritmo y una agresividad ofensiva que no abundan dentro del plantel. En un San Martín que todavía busca consolidar una idea y afirmarse desde el funcionamiento, perder a un futbolista de esas características implica mucho más que una ausencia puntual: significa resignar a una de las piezas que mejor había interpretado lo que necesitaba cada partido.
Un problema inesperado en la antesala de Chacarita
Por lo pronto, todo indica que San Martín no saldrá a buscar un reemplazante para cubrir su ausencia y que la apuesta será sostenerse con las variantes que ya tiene a disposición dentro del plantel. Sin embargo, eso no modifica el impacto de la noticia. A horas de un duelo importante frente a Chacarita, la semana cambió por completo para el “Santo”: donde antes había expectativas por el armado del equipo, ahora también hay preocupación por una pérdida sensible que obliga a Yllana a reconfigurar una parte importante de su estructura.