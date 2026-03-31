El pedido de Erica Rivas a Florencia Peña para volver a participar en Casados con Hijos

La situación financiera de la ex integrante del programa parece ser un factor determinante en su cambio de postura. “Ustedes se acuerdan que con con Érica terminó todo muy mal. En la vuelta al teatro no estuvoy me constaque se arrepintió muchísimo. Porque no está tan bien parada económicamente. Se perdió de ganar millones. Los actores ganaron arriba de palos de dólares con la vuelta de Casados con Hijos”. El cronista sostuvo que la ausencia previa significó un costo monetario sumamente elevado.