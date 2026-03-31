El pedido de Erica Rivas a Florencia Peña para volver a participar en Casados con Hijos

Resumen de nota
- Érica Rivas exige disculpas de Florencia Peña para sumarse a un proyecto de Casados con Hijos, tras ausentarse de la obra teatral por diferencias con la producción y el guion.
- La actriz se apartó de la exitosa versión teatral por conflictos creativos. Reportes actuales asocian su intención de volver a una necesidad económica tras perder ganancias récord.
- Un posible spin-off para plataformas digitales depende de resolver fracturas internas. El regreso de María Elena marcaría un hito comercial tras las polémicas por falta de apoyo.
El regreso teatral de Casados con Hijos marcó un hito en la cartelera porteña durante el año 2023. Sin embargo, la ausencia de Érica Rivas generó preguntas sobre su vínculo con el elenco original. Recientemente, nuevas versiones indican un posible acercamiento laboral mediante un proyecto derivado que reuniría nuevamente a las protagonistas femeninas.
Rivas mantuvo fuertes discrepancias respecto a los libretos junto a Guillermo Francella (el director) y el productor Gustavo Yankelevich. Por estas diferencias irreconciliables, ella decidió apartarse de la versión sobre tablas que finalmente protagonizaron Florencia Peña, Luisana Lopilato y su hermano Darío. Aquella salida mediática derivó en declaraciones cruzadas que fracturaron la relación interna del grupo actoral.
Exigencias y arrepentimientos económicos
El periodista Pampito Perelló Aciar reveló detalles inéditos sobre las condiciones actuales para concretar este reencuentro televisivo. “Está pidiendo que Flor se disculpe con ella”, aseguró el comunicador respecto a la demanda de la artista. “Yo no sé si lo están analizando si para plataforma o para contenido vertical, una serie entre María Elena y Moni Argento (Peña)”, explicó sobre el formato.
La situación financiera de la ex integrante del programa parece ser un factor determinante en su cambio de postura. “Ustedes se acuerdan que con con Érica terminó todo muy mal. En la vuelta al teatro no estuvoy me constaque se arrepintió muchísimo. Porque no está tan bien parada económicamente. Se perdió de ganar millones. Los actores ganaron arriba de palos de dólares con la vuelta de Casados con Hijos”. El cronista sostuvo que la ausencia previa significó un costo monetario sumamente elevado.
El reclamo y la interna actual
El conflicto escaló cuando la actriz cuestionó públicamente el accionar de sus colegas femeninas durante la controversia previa. “Pero hay algo más. Cuando ella sale a hacer declaraciones en su momento dispara contra las mujeres del elenco, Flor y Luisana, diciendo que no fueron sororas con ella”, agregó. Tales expresiones causaron un profundo malestar en Luisana Lopilato y la conductora de televisión.
La reconciliación profesional depende ahora de un gesto reparador que limpie las rispideces del pasado reciente. “Sé que tanto Flor Peña como Luisana Lopilato, se han ofendido mucho. Pero resulta que ahora Érica Rivas para poder hacer esta ficción, quiere que le pida disculpas Flor Peña. Lo que siente Érica es que Luisana y Flor Peña no saltaron a defenderla a ella cuando las autoridades de Casados con hijos no la apoyaron".