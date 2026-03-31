Pascuas con fuertes aumentos: roscas, huevos y pescado suben hasta 63% interanual

A pocos días de la Pascuas, los productos tradicionales que integran la mesa de esta celebración registran fuertes subas de precios, con incrementos que alcanzan hasta el 63% interanual en algunos casos.
Los datos surgen de un relevamiento elaborado por la consultora Focus Market sobre la canasta típica de Pascuas para 2026.
El pescado, uno de los protagonistas del almuerzo, muestra aumentos dispares entre los cortes más consumidos. El alza más significativa corresponde al kilo de calamar, con un 58%, seguido por el filet de merluza (27%), la milanesa de pescado (15%) y el kanikama (9%), consignó el diario "Ámbito".
Según explicó Damián Di Pace, director de la consultora, el incremento del calamar responde a factores externos vinculados a una mayor demanda internacional y mejores precios de exportación, lo que presiona los valores en el mercado local. En contraste, la merluza mantiene precios más estables por su orientación al consumo interno.
En tanto, la lata de atún natural de 170 gramos evidenció un aumento del 25% frente a 2025. Di Pace señaló que la evolución de este producto estuvo influida por una mayor competencia tras la apertura de importaciones, con el ingreso de marcas extranjeras -principalmente de Ecuador- que impulsaron una guerra de precios en góndola.
En la mesa dulce, los huevos de Pascua también registraron subas importantes. El Mini Eggs de 24 unidades lidera con un aumento del 49%, seguido por el huevo sorpresa de 150 gramos (45%) y el de 17 gramos (40%). Más atrás se ubican el huevo de 20 gramos (38%), el de 110 gramos (28%) y el de 55 gramos (27%).
Además, el huevo de Pascua relleno -popularizado en los últimos años por emprendimientos caseros- alcanza este año un valor cercano a $29.900 para una presentación de 500 gramos, lo que implica un incremento del 36% respecto de 2025.
El informe atribuye estos aumentos principalmente al encarecimiento internacional del cacao durante 2024, afectado por problemas climáticos, plagas y caída de la producción en África Occidental. A esto se suman costos locales elevados, como logística, salarios e impuestos, que sostienen los precios en niveles altos.
Por último, las roscas de Pascua también reflejan fuertes incrementos. La versión artesanal de 500 gramos encabeza las subas con un 63%, al pasar de $8.000 en 2025 a $13.000 en 2026. Le siguen la rosca de 900 gramos (52%) y la industrial envasada de 400 gramos (47%).
Desde Focus Market explicaron que estos aumentos responden principalmente a la suba de insumos clave como harina, huevos, azúcar, crema y chocolate, además de mayores costos operativos y una menor escala de producción en un contexto de caída del consumo.