"Cumplimos el objetivo y vamos por más en playoffs": Fabrizio Espósito palpita el duelo frente a Salta Basket

Respecto al rival, el entrenador no subestimó a Salta Basket y advirtió sobre su historial reciente. "Es un rival duro. En los últimos torneos clasificaron a playoffs e hicieron buenos papeles incluso con desventaja de localía", analizó. Aun así, fue contundente sobre la mentalidad con la que afrontarán la serie. "Más allá de los resultados positivos que tuvimos contra ellos en la fase regular, esto es distinto. Playoffs es un torneo aparte. Todo lo que se jugó durante los últimos meses queda de lado. Lo sabemos y vamos a ir en búsqueda de ganar un juego en Salta", enfatizó.