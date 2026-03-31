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"Cumplimos el objetivo y vamos por más en playoffs": Fabrizio Espósito palpita el duelo frente a Salta Basket

El DT de Estudiantes de Tucumán valoró la clasificación y remarcó el crecimiento del equipo en el tramo final. La “Cebra” enfrentará a "Los Infernales" con plantel completo y confianza en alza.

ESTRATEGA. El entrenador del conjunto de calle Monteagudo ya palpita el duelo frente al equipo salteño. ESTRATEGA. El entrenador del conjunto de calle Monteagudo ya palpita el duelo frente al equipo salteño.
Hace 24 Min

Con la fase regular ya en el retrovisor, Estudiantes de Tucumán comienza a enfocarse en el desafío más exigente de la temporada: los playoffs de la Liga Argentina. El cruce de reclasificación frente a Salta Basket aparece en el horizonte inmediato, y en la previa, Fabrizio Esposito analizó el presente del equipo y las expectativas para lo que viene.

"El análisis de la fase regular es altamente positivo. Cumplimos con el objetivo que nos propusimos de entrar a playoffs", aseguró el entrenador, conforme con el rendimiento general. Sin embargo, también dejó lugar para la autocrítica. "Si puedo reprocharme en lo personal no haber escalado un par de posiciones más para tener la ventaja de la localía, pero estamos preparados para esta instancia. Lo que viene es otro torneo", sostuvo.

Uno de los aspectos que más destacó el DT fue la condición física del plantel, un factor clave en este tipo de definiciones. "El equipo físicamente está bien. Durante la temporada no tuvimos bajas mayores a siete días y solo algunas molestias leves. Estamos sanos y con la planilla completa a disposición, algo muy importante para estos cruces", explicó. En ese sentido, remarcó que espera que el trabajo realizado a lo largo del año “pueda dar sus frutos en esta instancia”.

En lo estrictamente basquetbolístico, Esposito hizo hincapié en la evolución mostrada en el cierre de la fase regular. "Creo que en el último tramo del campeonato competimos en un alto nivel. Mejoramos en ofensiva, encontramos volumen de juego y logramos plasmar nuestra idea. Estamos preparados para lo que se viene", afirmó, dejando en claro que el equipo llega en un buen momento.

Respecto al rival, el entrenador no subestimó a Salta Basket y advirtió sobre su historial reciente. "Es un rival duro. En los últimos torneos clasificaron a playoffs e hicieron buenos papeles incluso con desventaja de localía", analizó. Aun así, fue contundente sobre la mentalidad con la que afrontarán la serie. "Más allá de los resultados positivos que tuvimos contra ellos en la fase regular, esto es distinto. Playoffs es un torneo aparte. Todo lo que se jugó durante los últimos meses queda de lado. Lo sabemos y vamos a ir en búsqueda de ganar un juego en Salta", enfatizó.

La serie comenzará en el estadio Delmi, donde se disputarán los dos primeros encuentros el miércoles 1 y viernes 3 de abril, ambos desde las 21:30. Luego, la acción se trasladará a Tucumán: el tercer partido se jugará el martes 7 en el estadio "Coco" Ascarate, y un eventual cuarto encuentro está previsto para el jueves 9 en el mismo escenario.

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