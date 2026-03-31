Franco Colapinto y la Fórmula 1 vuelven a la Ciudad de Buenos Aires: entradas, circuito y transmisión del road show

La Fórmula 1 volverá a rugir en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo hará con un protagonista especial: Franco Colapinto, que encabezará un evento histórico para el automovilismo nacional.
El 26 de abril, el piloto argentino será la gran atracción del Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026, una exhibición que convertirá al barrio de Palermo en un circuito callejero de dos kilómetros. Allí, Colapinto manejará el monoplaza E20 de 2012 —impulsado por un motor Renault V8— con los colores del BWT Alpine Formula One Team, en lo que marcará el regreso de un auto de F1 a la ciudad después de 14 años.
La exhibición tendrá un valor simbólico fuerte: será la primera vez que un piloto argentino conduzca un Fórmula 1 en las calles porteñas. En ese sentido, Colapinto no ocultó su emoción ante lo que considera un momento único en su carrera. “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida”, expresó el joven, que atraviesa su primera temporada en la máxima categoría.
Cómo será el circuito
El trazado se desplegará sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, dos arterias emblemáticas que se transformarán por un día en escenario de velocidad. El circuito callejero tendrá una extensión de dos kilómetros y estará especialmente acondicionado para la exhibición, con sectores de aceleración, curvas técnicas y espacios diseñados para maximizar la visibilidad del público.
Durante la jornada se realizarán dos show runs oficiales, que funcionarán como el punto culminante del evento y permitirán ver al monoplaza en acción en distintos momentos del día.
Entradas y sectores
El evento contará con distintas modalidades de acceso para los fanáticos. Por un lado, habrá un sector abierto y gratuito, pensado para que el público general pueda acercarse a vivir la experiencia.
Además, se ofrecerán sectores exclusivos con entradas a la venta, entre ellos Fan Zone, tribunas (Grandstands) y espacios de hospitality. Cada uno contará con beneficios diferenciales, mejores ubicaciones y servicios adicionales.
La preventa exclusiva comenzará el 6 de abril, mientras que la venta general se habilitará el 7 de abril, con opciones de financiación.
Experiencia para los fanáticos
Más allá de la acción en pista, el evento incluirá propuestas de entretenimiento pensadas para todo el día. El Fan Zone tendrá activaciones de marcas, juegos y espacios interactivos, mientras que en el sector hospitality se ofrecerán experiencias premium, como recorridos por boxes (Garage Tours).
La iniciativa, presentada por Mercado Libre, busca acercar la Fórmula 1 al público argentino en un contexto de crecimiento global de la categoría, posicionando a Buenos Aires como sede de eventos deportivos de alcance internacional.
Transmisión y organización
Para quienes no puedan asistir, el evento será transmitido por ESPN y también a través de Disney+ en su plan Premium.
La producción estará a cargo de MICA Comunicaciones 360 y Dale Play, responsables del diseño del circuito y del desarrollo integral de la experiencia, que contará además con la participación de múltiples marcas a través de activaciones durante toda la jornada.
Todo está listo para que Buenos Aires vuelva a sentirse parte del universo de la Fórmula 1, con Colapinto como figura central y miles de fanáticos como protagonistas de una jornada que promete ser inolvidable.