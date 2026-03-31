Franco Colapinto y la Fórmula 1 vuelven a la Ciudad de Buenos Aires: entradas, circuito y transmisión del road show

La exhibición tendrá un valor simbólico fuerte: será la primera vez que un piloto argentino conduzca un Fórmula 1 en las calles porteñas. En ese sentido, Colapinto no ocultó su emoción ante lo que considera un momento único en su carrera. “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida”, expresó el joven, que atraviesa su primera temporada en la máxima categoría.