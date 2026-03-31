Panorama Tucumano vuelve renovado

LA GACETA PLAY, la plataforma audiovisual de LA GACETA, redefine su programación desde esta semana con una apuesta clara: convertirse en el espacio donde se construye, se analiza y se amplía la agenda del día de Tucumán, el país y el mundo.
La propuesta mantiene la impronta que la empresa productora de contenidos sostiene desde hace 113 años: pluralidad de voces, información chequeada, calidad periodística y equilibrio.
Dentro de esta reconfiguración, “Panorama Tucumano” se posiciona nuevamente como el espacio central de análisis político.
El programa, que conduce el periodista Federico van Mameren volverá a emitirse desde hoy, de 20.30 a 22. Apunta a ir más allá del registro de la coyuntura para ofrecer lectura, contexto y anticipación de escenarios.
Como desde hace nueve años y con una lógica de construcción editorial, el programa se enfocará en desentrañar las decisiones del poder, los movimientos de los actores políticos y las tensiones que atraviesan la agenda pública.
Tres propuestas
La nueva propuesta matutina cuenta con más programas y comienza más temprano, organizada en tres franjas con perfiles definidos y complementarios. La meta no es sólo acompañar a la audiencia en el recorrido de la actualidad, sino ofrecer una experiencia noticiosa completa.
La jornada se abre a las 7 con un programa centrado en la “hoja de ruta” del día: una portada que contiene las conversaciones públicas con los temas políticos, sociales y económicos más relevantes. “La mañana empieza aquí” tiene una dinámica ágil y segmentos de títulos. El objetivo es ofrecer un panorama inicial sin resignar profundidad. Los adelantos de la jornada y el seguimiento de protagonistas marcan el pulso de este primer tramo.
En el corazón de la mañana, “Conexión PLAY” es la propuesta que da un paso más para ampliar la agenda con un tono cercano y analítico. Allí conviven entrevistas, actualidad, servicios, cultura y participación de la audiencia. Es el ámbito donde la información se explica, incorporando historias, tendencias y miradas diversas con la intención de enriquecer la conversación pública.
El cierre está en “Síntesis PLAY”, un formato que recupera y jerarquiza lo más relevante de la mañana. Con un esquema interpretativo, combina análisis, entrevistas, actualización de noticias y curaduría de contenidos, permitiendo que quienes se suman al final del recorrido puedan comprender rápidamente las claves del día.
La programación se emite por www.lagaceta.com.ar, Youtube (@lagacetadetucuman), Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.