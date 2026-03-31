Panorama Tucumano vuelve renovado

La jornada se abre a las 7 con un programa centrado en la “hoja de ruta” del día: una portada que contiene las conversaciones públicas con los temas políticos, sociales y económicos más relevantes. “La mañana empieza aquí” tiene una dinámica ágil y segmentos de títulos. El objetivo es ofrecer un panorama inicial sin resignar profundidad. Los adelantos de la jornada y el seguimiento de protagonistas marcan el pulso de este primer tramo.