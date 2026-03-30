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Justicia Federal

Para la UNT, una intervención judicial sobre el proceso electoral implicaría una "grave afectación institucional"

La Casa de Altos Estudios contestó al planteo de dos decanos acerca de la posibilidad de que el actual rector sea candidato en los comicios.

La Casa de Altos Estudios está en medio de un proceso eleccionario. La Casa de Altos Estudios está en medio de un proceso eleccionario.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 15 Min

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Temas Universidad Nacional de TucumánSergio Pagani
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