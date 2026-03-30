Justicia Federal Para la UNT, una intervención judicial sobre el proceso electoral implicaría una "grave afectación institucional" La Casa de Altos Estudios contestó al planteo de dos decanos acerca de la posibilidad de que el actual rector sea candidato en los comicios. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL La Casa de Altos Estudios está en medio de un proceso eleccionario. Por Juan Manuel Montero Hace 15 Min Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Universidad Nacional de TucumánSergio Pagani Tamaño texto Comentarios Lo más popular Revés judicial para el Gobierno: frenaron 82 artículos de la reforma laboral tras un amparo de la CGT Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia Impactante fenómeno en Tucumán: captan un raro “gigantic jet” en el cielo del norte argentino Unidad en el peronismo: “el gobernador no cumplió”, aseguró Pablo Yedlin La familia de Mercedes Sosa exigió la renuncia de un funcionario libertario tras dichos agraviantes