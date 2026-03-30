Secciones
DeportesFútbol

Scaloni se emocionó y abandonó la conferencia de prensa: las lágrimas del DT al hablar de Panichelli

El técnico de la selección argentina contó qué le dijo al delantero tras la confirmación de la lesión y terminó quebrado al recordar ese momento.

Scaloni se emocionó y abandonó la conferencia de prensa: las lágrimas del DT al hablar de Panichelli
Hace 36 Min

La lesión de Joaquín Panichelli golpeó fuerte en el cuerpo técnico de la selección argentina y, cada vez que Lionel Scaloni se refiere al tema, queda a la vista que el impacto va mucho más allá de lo futbolístico. El delantero sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y quedó afuera del Mundial, una noticia que sacudió a la delegación en plena fecha FIFA y dejó un clima de tristeza en el plantel.

El entrenador ya había mostrado su costado más sensible después del triunfo contra Mauritania, pero este lunes, en la previa del amistoso frente a Zambia, volvió a emocionarse al recordar el momento que compartió con el atacante. De hecho, sus palabras fueron derivando en una escena cargada de sentimiento que terminó con el cierre anticipado de la conferencia de prensa.

"Es muy difícil... Hemos hablado con él. Se tomó incluso la molestia de venir al predio, después de que le dieran el resultado. Se podría haber quedado en el hotel tranquilamente, y vino acá y pidió hablar con nosotros. Muy emotivo. Y todo lo que dijo tenía toda la razón, que no lo merecía", reveló Scaloni, al describir la actitud que tuvo Panichelli apenas conoció el diagnóstico y la conversación que mantuvieron cara a cara.

El seleccionador profundizó luego sobre lo que representa el delantero para el grupo y remarcó que se trata de una baja especialmente dolorosa. "Lo vuelvo a repetir, no lo merecía él, no lo merece ninguno, pero él particularmente. Es un laburante de esto, se lo había ganado. Fue lo que le dije, que va a tener otra chance. Fue así, ya la tuvo. Y la verdad es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien".

Abandonó la conferencia

Con la voz cada vez más tomada, Scaloni dejó en claro que la situación lo afectó profundamente. La conferencia, que hasta ese momento transcurría con normalidad, cambió por completo de tono cuando llegó la referencia final al delantero. El técnico no pudo disimular lo que le generaba la ausencia de Panichelli, una de las bajas más duras de esta etapa previa al Mundial. Ya quebrado, cerró la rueda de prensa con una frase que resumió todo el dolor del momento: " Y jode... Listo, ya no hablo más".

Temas Selección Argentina de fútbolLionel ScaloniMundial 2026Joaquín Panichelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un spot con guiño tucumano: el ancazo a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección

Un spot con guiño tucumano: el "ancazo" a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección

Argentina perdió el segundo puesto del ranking FIFA: ¿Quién desplazó a la Selección?

Argentina perdió el segundo puesto del ranking FIFA: ¿Quién desplazó a la Selección?

Selección Argentina vs. Mauritania: hora, TV y probable formación para el amistoso en la Bombonera

Selección Argentina vs. Mauritania: hora, TV y probable formación para el amistoso en la Bombonera

La emotiva carta de Panichelli tras su lesión: “Esto no se lo merece nadie”

La emotiva carta de Panichelli tras su lesión: “Esto no se lo merece nadie”

Agenda de TV: dónde ver en vivo Brasil-Francia y el estreno de Colapinto en el GP de Japón de la Fórmula 1

Agenda de TV: dónde ver en vivo Brasil-Francia y el estreno de Colapinto en el GP de Japón de la Fórmula 1

Lo más popular
Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia
1

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones
2

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?
3

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Presunto tráfico de influencias: el mail judicial en el celular de Ontiveros, prueba de acceso a información reservada
4

Presunto tráfico de influencias: el mail judicial en el celular de Ontiveros, prueba de acceso a información reservada

Unidad en el peronismo: “el gobernador no cumplió”, aseguró Pablo Yedlin
5

Unidad en el peronismo: “el gobernador no cumplió”, aseguró Pablo Yedlin

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo
6

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo

Más Noticias
“No lo dije con intención de cargar”: Enzo Fernández pidió disculpas por sus dichos sobre La Bombonera

“No lo dije con intención de cargar”: Enzo Fernández pidió disculpas por sus dichos sobre La Bombonera

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo

Horror en una escuela de Santa Fe: un alumno mató a un compañero e hirió a otros dos

Horror en una escuela de Santa Fe: un alumno mató a un compañero e hirió a otros dos

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Tucumán comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal desde marzo de 2027

Tucumán comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal desde marzo de 2027

Comentarios