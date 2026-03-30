Scaloni se emocionó y abandonó la conferencia de prensa: las lágrimas del DT al hablar de Panichelli

El seleccionador profundizó luego sobre lo que representa el delantero para el grupo y remarcó que se trata de una baja especialmente dolorosa. "Lo vuelvo a repetir, no lo merecía él, no lo merece ninguno, pero él particularmente. Es un laburante de esto, se lo había ganado. Fue lo que le dije, que va a tener otra chance. Fue así, ya la tuvo. Y la verdad es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien".