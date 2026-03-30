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"Iremos descartando en base a rendimientos": Scaloni dejó señales sobre la lista del Mundial

En la previa del duelo con Zambia, el técnico sostuvo que la nómina todavía no está cerrada, confirmó a Messi desde el inicio y analizó el presente del equipo.

Iremos descartando en base a rendimientos: Scaloni dejó señales sobre la lista del Mundial
Hace 37 Min

En la previa del amistoso frente a Zambia, Lionel Scaloni dejó muchas definiciones. El entrenador de la selección argentina adelantó en conferencia de prensa que Lionel Messi será titular y sostuvo que, aunque la base para el Mundial está encaminada, la nómina definitiva seguirá atada al momento de cada futbolista.

El DT explicó que la prelista fue presentada y que ahora llegará el tramo de evaluación. “La lista de 55 ya la pasamos a AFA, la tienen que presentar ante FIFA. Iremos descartando en base a rendimientos. Se decidirá al final. Pensaremos en el bien del equipo y ahí tomaremos decisiones. Si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas”, explicó Scaloni, quien admitió que los jugadores que vienen acompañando el proceso desde hace tiempo corren con ventaja. “Todos sabemos lo que significa jugar los últimos partidos, los que llevan tiempo con nosotros cuentan con ventaja porque los conocemos”, agregó.

Sobre Zambia, ubicado en el puesto 91 del ranking FIFA, Scaloni explicó que la rotación respondió a la intención de observar variantes. Fue autocrítico con el 2-1 frente a Mauritania y valoró que grupo haya reconocido el bajo nivel mostrado. “Es una buena señal que ellos (los jugadores) se hayan dado cuenta que el partido no fue bueno. Esperemos que el equipo realmente vuelva a demostrar la cara que todos nosotros queremos”.

Por su parte, el líder de la “Scaloneta” también se refirió a su continuidad, ya que su vínculo termina a fines de 2026 y desde la AFA buscan extenderlo.

“Me seduce que este lugar es, posiblemente, el que todo argentino desea estar y yo estoy acá. Los tiempos no son importantes, tengo la cabeza en otro lado. Sé que algún día, cuando no esté, me arrepentiré porque es un lugar único. Después se verá si se llega a un acuerdo o no, no es importante, pero ¿cómo no me va a seducir?”, se preguntó el DT, que adelantó que habrá dos amistosos más antes del Mundial, uno contra Serbia.

La emoción de Scaloni

Por último, al hablar de la lesión de Joaquín Panichelli, se conmovió. “Es muy difícil. Vino a hablar con nosotros, fue muy emotivo. No lo merecía, no lo merece ninguno, pero particularmente él tampoco. Le dijimos que va a tener otra chance, es un chico que contagia, que estaba entrenando muy bien. Fue algo que jode”.

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