"Iremos descartando en base a rendimientos": Scaloni dejó señales sobre la lista del Mundial

“Me seduce que este lugar es, posiblemente, el que todo argentino desea estar y yo estoy acá. Los tiempos no son importantes, tengo la cabeza en otro lado. Sé que algún día, cuando no esté, me arrepentiré porque es un lugar único. Después se verá si se llega a un acuerdo o no, no es importante, pero ¿cómo no me va a seducir?”, se preguntó el DT, que adelantó que habrá dos amistosos más antes del Mundial, uno contra Serbia.