"Es el mejor coche que tuve": la sorprendente declaración de Gasly sobre el Alpine que sacude a la F1

El contraste con Franco Colapinto

La otra cara de la moneda fue la del argentino Franco Colapinto. El piloto de Williams experimentó dificultades desde la clasificación y no pudo revertir la tendencia durante el domingo. Afectado por el ingreso del coche de seguridad y sin la velocidad necesaria para aproximarse al ritmo de los puntos, Colapinto cerró su participación en la decimosexta ubicación. Esta brecha de rendimiento respecto a los equipos de la zona media, como Alpine, expone el duro presente que atraviesa el joven de Pilar en una temporada de alta exigencia técnica.