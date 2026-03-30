"Es el mejor coche que tuve": la sorprendente declaración de Gasly sobre el Alpine que sacude a la F1

El Gran Premio de Japón 2026 dejó sensaciones opuestas en el paddock de la Fórmula 1. Mientras Pierre Gasly consolidó el avance de Alpine con una actuación soberbia en el circuito de Suzuka, Franco Colapinto debió conformarse con el puesto 16, en una carrera donde no logró encontrar el ritmo ni capitalizar las incidencias de la pista.
Gasly, quien alcanzó los 15 puntos en el campeonato individual tras cruzar la meta en la séptima posición, no ocultó su entusiasmo por el rendimiento del monoplaza A526. En declaraciones a la prensa, el piloto de 30 años lanzó una frase que resuena con fuerza: "Es el mejor coche que he tenido en mi carrera, quizás junto con el AlphaTauri de 2021". Para el francés, el equipo ha logrado encontrar rendimiento en todos los aspectos, posicionando a Alpine como el perseguidor inmediato de potencias como Mercedes, McLaren y Ferrari.
Resistencia ante un tetracampeón
La carrera de Gasly no fue sencilla. Tras el ingreso del auto de seguridad, el francés debió gestionar sus neumáticos duros bajo el asedio constante de Max Verstappen. “Tuvimos que defendernos de Max, que nos presionó mucho durante 25 vueltas. No es fácil contra un tetracampeón del mundo; hacia el final, el retrovisor era demasiado pequeño para que cupiera su auto entero”, bromeó el piloto en diálogo con Canal+.
Pese a la presión, Gasly mantuvo la concentración, no cometió errores y terminó a solo siete segundos de la Ferrari de Lewis Hamilton, enviando una señal clara de que Alpine está listo para presionar al grupo de vanguardia.
El contraste con Franco Colapinto
La otra cara de la moneda fue la del argentino Franco Colapinto. El piloto de Williams experimentó dificultades desde la clasificación y no pudo revertir la tendencia durante el domingo. Afectado por el ingreso del coche de seguridad y sin la velocidad necesaria para aproximarse al ritmo de los puntos, Colapinto cerró su participación en la decimosexta ubicación. Esta brecha de rendimiento respecto a los equipos de la zona media, como Alpine, expone el duro presente que atraviesa el joven de Pilar en una temporada de alta exigencia técnica.
Un receso obligado antes de Miami
El calendario de la Fórmula 1 sufrirá ahora una interrupción inusual. Debido a la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente, la categoría reina entrará en un receso durante todo el mes de abril.
Esta pausa será vital para que Williams intente encontrar soluciones a los problemas de ritmo de Colapinto, mientras que Alpine buscará mantener la motivación alta de cara a la próxima cita oficial: el Gran Premio de Miami, programado para el primer fin de semana de mayo.