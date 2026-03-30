Cinco secretos de los empleados de supermercados para ahorrar en las compras del mes

Ir al supermercado a hacer una gran compra mensual representa un gasto de un porcentaje considerable de los ingresos. Además, es habitual ver que las cosas que decidimos comprar hace unas semanas o días están más baratas en otros lugares o tienen promociones y descuentos que desconocemos. Los trabajadores de supermercados son los conocedores de primera línea de la mayoría de los trucos del ahorro. Para imitarlos, aquí hay cinco puntos a considerar que te harán gastar menos.