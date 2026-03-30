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Cinco secretos de los empleados de supermercados para ahorrar en las compras del mes

Planificar las compras, aprovechar las marcas propias y conocer los beneficios bancarios son estrategias fundamentales para optimizar el presupuesto mensual y evitar gastos innecesarios frente a la góndola.

Cinco secretos de los empleados de supermercados para ahorrar en las compras del mes Foto: creditas.mx
Por Milagro Corbalán Hace 4 Min

Ir al supermercado a hacer una gran compra mensual representa un gasto de un porcentaje considerable de los ingresos. Además, es habitual ver que las cosas que decidimos comprar hace unas semanas o días están más baratas en otros lugares o tienen promociones y descuentos que desconocemos. Los trabajadores de supermercados son los conocedores de primera línea de la mayoría de los trucos del ahorro. Para imitarlos, aquí hay cinco puntos a considerar que te harán gastar menos.

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La planificación es clave para ahorrar en la economía del hogar. Las compras impulsivas y los gastos inesperados representan egresos que superan cualquier expectativa de ahorro. Por eso, saber de antemano qué cosas son necesarias y cuáles no permitirán un mayor ahorro y un consumo consciente en el supermercado. Actividades simples como preparar la lista de alimentos que faltan o pensar qué se cocinará durante una semana también ayudan a destinar menos dinero al supermercado.

Cinco secretos para ahorrar en las compras del supermercado

  • Comprar marca propia. Los supermercados suelen tener una marca propia con una serie de productos de almacén como enlatados, panificados y más. Estas marcas suelen ser entre un 10 y un 40% más económicas que las habituales. Muchas veces incluso se producen por los mismos productores que hacen otras marcas, pero son mucho más económicas al invertir menos en marketing.
  • Desconfiar de los carteles y ver precio por unidad. Ver el precio por unidad de los productos es fundamental. Los carteles en los supermercados pueden ser confusos porque están diseñados para centrar la atención de los clientes en aspectos puntuales. Así, el precio grande no siempre es el precio por unidad. Puede ser, por ejemplo, el precio al que queda una vez que se aplica el descuento de la segunda unidad. Reconocer rápidamente el precio por unidad ayuda a saber qué opción de la góndola rinde más.
  • Aprovechar las últimas horas antes de las fiestas. Los supermercados ofrecen descuentos a fines de temporada o en la previa de festejos como Navidad, Pascuas o Día de la Madre. Ir a hacer compras de último minuto puede acercar al usuario a descuentos únicos y superiores al 50%. Aplica a los últimos días antes del inicio de cada temporada, porque los negocios intentan deshacerse de productos que no saldrán en los próximos meses.
  • Tener un calendario de promociones bancarias. Las promociones bancarias y de billeteras virtuales también son uno de los recursos más amigables con el bolsillo del consumidor. Una vez al mes es útil sentarse a repasar en cada tienda virtual cuáles son los descuentos que ofrece cada banco o cada tarjeta en particular. Cada uno suele tener días específicos con reintegros o descuentos.
  • Usar aplicaciones y tecnología NFC. Por último, aprovechar lo que ofrece la tecnología es casi una indicación obligatoria para ahorrar. Las aplicaciones del supermercado o de las tarjetas, el pago sin contacto o NFC y los programas de descuentos que no están disponibles en la tienda física nos llevan a no perder buenas oportunidades. Dedicar unos minutos antes de ir a comprar a conocer nuestras tarjetas hace una diferencia importante en el gasto.

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