“No lo dije con intención de cargar”: Enzo Fernández pidió disculpas por sus dichos sobre La Bombonera

En la previa del segundo amistoso de la selección argentina en esta fecha FIFA, Enzo Fernández salió a bajar la polémica generada por sus declaraciones sobre el estado del campo de juego de la Bombonera tras el partido ante Mauritania.
Luego de que sus palabras despertaran críticas entre hinchas de Boca e incluso una respuesta desde la dirigencia, el mediocampista eligió aclarar el tema y pedir disculpas públicamente.
“No lo dije con intención de cargar, jamás con mala intención. Pido disculpas si se lo tomaron a mal”, expresó el jugador durante una entrevista en un canal de streaming, en la que buscó desactivar la controversia.
El pedido de disculpas
Enzo fue más allá y remarcó que sus valores no pasan por la crítica o la provocación. “Cuando vengo a la Selección somos todos uno. No quiero faltar el respeto”, sostuvo, antes de remarcar que muchas veces “el momento o el contexto” pueden distorsionar un mensaje.