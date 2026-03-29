Conductores alcoholizados deberán pagar sus gastos médicos en Salta

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ratificó que en la provincia rige una medida estricta contra quienes conducen bajo los efectos del alcohol y provocan siniestros viales: deberán hacerse cargo de sus propios gastos médicos y de internación.
Dos casos recientes reavivan el debate
En las últimas horas, el mandatario provincial hizo referencia a dos hechos ocurridos en la Salta que evidencian la gravedad de la problemática.
Uno de los episodios fue un vuelco en la circunvalación, mientras que el otro involucró a un vehículo que cayó al vacío en uno de los accesos a la ciudad. Según se informó, ambos casos tienen un elemento en común: los conductores estaban alcoholizados.
Qué establece la Ley 8.477
La medida se enmarca en la Ley 8.477, impulsada en diciembre de 2024, que determina que quienes provoquen siniestros bajo efectos del alcohol deben asumir los costos derivados de su atención en el sistema de salud pública.
“El que maneja alcoholizado y provoca un siniestro, paga”, enfatizó Sáenz.
El gobernador explicó que estos hechos generan gastos millonarios en internaciones, médicos y medicamentos, que hasta ahora eran afrontados por el sistema público, es decir, por toda la sociedad.
“Una decisión de justicia y responsabilidad”
Desde el Ejecutivo provincial remarcan que la normativa no solo apunta a una cuestión económica, sino también a un principio de equidad.
“Con esta ley, esos costos ya no los pagan todos los salteños. Los paga quien actúa con irresponsabilidad”, sostuvo el mandatario.
Además, subrayó que la iniciativa busca reforzar la conciencia social sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.
Seguridad vial en Salta: tolerancia cero
La provincia viene avanzando con políticas de control y prevención en materia de seguridad vial, con foco en reducir los siniestros vinculados al consumo de alcohol.
“En Salta elegimos cuidar la vida y ordenar. El que no cumple, se hace cargo”, concluyó Sáenz.