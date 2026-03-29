Secciones
SociedadActualidad

Conductores alcoholizados deberán pagar sus gastos médicos en Salta

Así lo confirmó el gobernador Gustavo Sáenz.

Conductores alcoholizados deberán pagar sus gastos médicos en Salta
Hace 1 Hs

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ratificó que en la provincia rige una medida estricta contra quienes conducen bajo los efectos del alcohol y provocan siniestros viales: deberán hacerse cargo de sus propios gastos médicos y de internación.

Dos casos recientes reavivan el debate

En las últimas horas, el mandatario provincial hizo referencia a dos hechos ocurridos en la Salta que evidencian la gravedad de la problemática.

Uno de los episodios fue un vuelco en la circunvalación, mientras que el otro involucró a un vehículo que cayó al vacío en uno de los accesos a la ciudad. Según se informó, ambos casos tienen un elemento en común: los conductores estaban alcoholizados.

Qué establece la Ley 8.477

La medida se enmarca en la Ley 8.477, impulsada en diciembre de 2024, que determina que quienes provoquen siniestros bajo efectos del alcohol deben asumir los costos derivados de su atención en el sistema de salud pública.

“El que maneja alcoholizado y provoca un siniestro, paga”, enfatizó Sáenz.

El gobernador explicó que estos hechos generan gastos millonarios en internaciones, médicos y medicamentos, que hasta ahora eran afrontados por el sistema público, es decir, por toda la sociedad.

“Una decisión de justicia y responsabilidad”

Desde el Ejecutivo provincial remarcan que la normativa no solo apunta a una cuestión económica, sino también a un principio de equidad.

“Con esta ley, esos costos ya no los pagan todos los salteños. Los paga quien actúa con irresponsabilidad”, sostuvo el mandatario.

Además, subrayó que la iniciativa busca reforzar la conciencia social sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.

Seguridad vial en Salta: tolerancia cero

La provincia viene avanzando con políticas de control y prevención en materia de seguridad vial, con foco en reducir los siniestros vinculados al consumo de alcohol.

“En Salta elegimos cuidar la vida y ordenar. El que no cumple, se hace cargo”, concluyó Sáenz.

Temas SaltaGustavo Saenz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Volvió Soda Stereo: así fue Ecos, el show que revivió a Gustavo Cerati y emocionó a los fans

Volvió Soda Stereo: así fue Ecos, el show que "revivió" a Gustavo Cerati y emocionó a los fans

Lo más popular
Parrilli en Tucumán: “Si Cristina no es candidata, en 2027 perderemos”
1

Parrilli en Tucumán: “Si Cristina no es candidata, en 2027 perderemos”

El tiempo en Tucumán: anuncian el ingreso de una ola de calor que se extendería toda la semana
2

El tiempo en Tucumán: anuncian el ingreso de una ola de calor que se extendería toda la semana

Tráfico de influencias en la Cámara Federal: el fiscal pidió la indagatoria y la imputación de Luis Ontiveros por ofrecer fallos a cambio de dólares
3

Tráfico de influencias en la Cámara Federal: el fiscal pidió la indagatoria y la imputación de Luis Ontiveros por ofrecer fallos a cambio de dólares

YPF: entre la sobreactuación política y la realidad jurídica
4

YPF: entre la sobreactuación política y la realidad jurídica

Científicos tucumanos buscan determinar si es posible sembrar quinoa en Marte o en la Luna
5

Científicos tucumanos buscan determinar si es posible sembrar quinoa en Marte o en la Luna

La Capital avanza con una nueva Secretaría destinada al ordenamiento y la convivencia ciudadana
6

La Capital avanza con una nueva Secretaría destinada al ordenamiento y la convivencia ciudadana

Más Noticias
Calor fuera de temporada: Tucumán vive una jornada casi veraniega a fines de marzo

Calor fuera de temporada: Tucumán vive una jornada casi veraniega a fines de marzo

Carreras del futuro: Quienes disfrutan estudiar deberían encaminarse hacia la filosofía, la matemática, la física, la química

Carreras del futuro: "Quienes disfrutan estudiar deberían encaminarse hacia la filosofía, la matemática, la física, la química"

El tiempo en Tucumán: anuncian el ingreso de una ola de calor que se extendería toda la semana

El tiempo en Tucumán: anuncian el ingreso de una ola de calor que se extendería toda la semana

El Pequeño Cottolengo de Don Orione está en crisis

El Pequeño Cottolengo de Don Orione está en crisis

LifeStyle: el regreso del hombre noventoso

LifeStyle: el regreso del hombre noventoso

Horóscopo de abril 2026: claves para mejorar el amor y el trabajo, según tu signo

Horóscopo de abril 2026: claves para mejorar el amor y el trabajo, según tu signo

Colosos de piedra y un auténtico laberinto natural: Los Gigantes, el paisaje argentino propio de una saga mítica

Colosos de piedra y un auténtico laberinto natural: Los Gigantes, el paisaje argentino propio de una saga mítica

Alerta nacional: las universidades se declararon en emergencia

Alerta nacional: las universidades se declararon en emergencia

Comentarios