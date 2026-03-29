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Boca recupera soldados clave y Úbeda empieza a armar su equipo ideal

El entrenador "xeneize" podrá contar nuevamente con jugadores clave para el armado del equipo en la previa de una seguidilla exigente que incluye Talleres y la Copa Libertadores.

RETORNO. Claudio Úbeda recuperará fichas clave en el entramado de su equipo. RETORNO. Claudio Úbeda recuperará fichas clave en el entramado de su equipo.
Hace 1 Hs

Boca empieza a recibir buenas noticias en un momento clave de la temporada. A pocos días de la visita a Talleres por la reanudación del Torneo Apertura 2026, Claudio Úbeda sigue de cerca la evolución de los jugadores lesionados y el panorama comienza a aclararse.

Santiago Ascacíbar, quien se recuperaba de una lesión muscular en el isquiotibial que lo dejó afuera ante Instituto, ya volvió a entrenarse a la par del grupo y se perfila como una alternativa concreta para el corto plazo. En tanto, Exequiel Zeballos atraviesa la última etapa de recuperación de su desgarro en el bíceps femoral y su regreso a las prácticas con normalidad es inminente.

En el cuerpo técnico reina el optimismo y se espera que ambos puedan estar disponibles en la seguidilla que se avecina, que no solo incluye el duelo ante Talleres sino también el compromiso frente a Universidad Católica por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Además, Úbeda ya cuenta con Tomás Belmonte y Ángel Romero, lo que le permite ampliar las variantes en un plantel que comienza a recuperar piezas importantes.

Entre las ausencias, Agustín Marchesín podría volver en aproximadamente dos semanas, mientras que los casos de Rodrigo Battaglia y Edinson Cavani demandarán más tiempo, sin una fecha concreta de retorno. 

Con este panorama, Boca se prepara para afrontar una serie de compromisos determinantes con un plantel cada vez más completo.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsAgustín MarchesínEdinson CavaniCopa Libertadores de AméricaTomás BelmonteExequiel ZeballosRodrigo Battaglia
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