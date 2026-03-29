Boca recupera soldados clave y Úbeda empieza a armar su equipo ideal

Santiago Ascacíbar, quien se recuperaba de una lesión muscular en el isquiotibial que lo dejó afuera ante Instituto, ya volvió a entrenarse a la par del grupo y se perfila como una alternativa concreta para el corto plazo. En tanto, Exequiel Zeballos atraviesa la última etapa de recuperación de su desgarro en el bíceps femoral y su regreso a las prácticas con normalidad es inminente.