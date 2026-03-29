“No me voy conforme, pero sumamos”: El análisis de Andrés Yllana tras el empate en Madryn

En la conferencia posterior al empate 1-1 en Puerto Madryn, Andrés Yllana destacó el esfuerzo colectivo y el convencimiento del grupo. “Hoy sumamos por el compromiso que tiene el grupo, por el convencimiento de llevar adelante una idea. La verdad no se jugó bien, se luchó mucho, pero me pone bien el compromiso”, afirmó. Reconoció que el primer tiempo fue difícil y que, tras el gol de Madryn, su equipo debió replegarse, lo que afectó la continuidad en la creación de juego. “El gol rápido nos hizo ir a cuidarnos, no era la idea, teníamos que haber seguido de la misma manera”, explicó.