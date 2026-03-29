“No me voy conforme, pero sumamos”: El análisis de Andrés Yllana tras el empate en Madryn

En la conferencia posterior al empate 1-1 en Puerto Madryn, Andrés Yllana destacó el esfuerzo colectivo y el convencimiento del grupo. “Hoy sumamos por el compromiso que tiene el grupo, por el convencimiento de llevar adelante una idea. La verdad no se jugó bien, se luchó mucho, pero me pone bien el compromiso”, afirmó. Reconoció que el primer tiempo fue difícil y que, tras el gol de Madryn, su equipo debió replegarse, lo que afectó la continuidad en la creación de juego. “El gol rápido nos hizo ir a cuidarnos, no era la idea, teníamos que haber seguido de la misma manera”, explicó.
El entrenador también se refirió a las lesiones que condicionaron al equipo. “(Diego) Diellos se contracturó, (Lautaro) Ovando tuvo una molestia en la rodilla, y al Turbo lo dejamos afuera por un problema previo. Fue un partido accidentado, pero sumamos, que es importante”, señaló, subrayando la capacidad de adaptación de sus jugadores ante circunstancias adversas.
Sobre la evolución del equipo, Yllana valoró la preparación táctica y el trabajo defensivo. “El equipo ha crecido mucho en las presiones, en la coordinación, en las reorganizaciones y la recuperación tras perder la pelota. Hay margen de mejora en la tenencia, pero todo lo demás lo hizo bien el equipo”, indicó. Reconoció que los partidos no son todos iguales y que no siempre se puede mostrar un juego brillante, aunque destacó la lectura del rival y la adaptación a las diferentes situaciones del campo.
En materia ofensiva, el técnico explicó que los cambios realizados en el segundo tiempo respondieron a la intención de generar más profundidad y llegada al arco rival. “Necesitamos que 'Caco' ataque más los espacios, que centre y que sea determinante en los últimos metros. Hoy nos dio eso”, comentó, refiriéndose a la función de Matías García. Además, señaló que la verticalidad en algunos momentos fue una respuesta a las características de los jugadores y a la dinámica del encuentro.
Yllana también abordó la comparación con partidos previos y la percepción externa del rendimiento de San Martín. “Hicimos muy buenos partidos de local e incluso en la categoría. No todos los partidos son iguales, el rival no siempre propone lo mismo ni te da espacios. Hoy nos faltó mover más la pelota, que es lo que a la gente le gusta, pero el equipo entendió y se adaptó a lo que pedía el partido”, expresó.
Finalmente, el entrenador resaltó la importancia del compromiso y la entrega física de sus jugadores. “No me voy conforme, no me hubiera ido conforme si ganamos, pero sabés que tenés un equipo con un grandísimo compromiso con la idea y con la institución. Ellos siempre le ponen el cuerpo, el físico y las ganas”, concluyó. La declaración sintetiza la visión de Yllana sobre la performance del equipo: reconocer la necesidad de mejorar sin dejar de valorar la entrega y la capacidad de sobreponerse a las dificultades de la categoría.