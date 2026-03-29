Con pocos aprobados, este es el 1x1 de San Martín tras su visita a Puerto Madryn

Darío Sand (3)

Aunque salvó una pelota sobre el final, cometió un error grave que le impidió al “Santo” volver a ganar de visitante. Se cuestiona si hubo falta de comunicación con Parnisari o si se apresuró en salir.



Víctor Salazar (3)

No incidió por la banda, estuvo muy contenido y le costó la marca durante el duelo. Se proyectó poco y dejó espacios que Rodrigo Ayala usó mucho para lastimar por su zona.



Nicolás Ferreyra (7)

Fue el más firme de la defensa y la figura del equipo. No tuvo responsabilidad directa en el gol recibido y tuvo un rendimiento sostenido los 90 minutos, dato que justifica la calificación alta en una mala jornada del “Santo”.



Ezequiel Parnisari (2)

Tuvo una partido para el olvido. Su expulsión y la desatención que permitió el gol de Cuero marcaron un bajo desempeño.



Lucas Diarte (4)

Al igual que Salazar, tuvo rendimiento en el segundo tiempo. Sin embargo, estuvo lejos del nivel que se le conoce.



Laureano Rodríguez (4)

No tuvo su mejor tarde en la contención; y en la distribución del balón tampoco se mostró fino. Fue desbordado en varias ocasiones y su rendimiento no superó la media.



Kevin López (6)

Uno de los puntos altos del equipo. En el entretiempo debió salir a raíz de una molestia, y el equipo lo sintió.



Nicolás Castro (5)

Aportó buenas conexiones hasta que se cansó. Después, bajó su nivel y terminó siendo reemplazado.



Matías García (5)

Físicamente no estuvo en su mejor forma. Sin embargo, aportó una asistencia valiosa y mostró algunas pinceladas de su talento.



Lautaro Ovando (6)

Demostró ganas e intención, pero no logró adueñarse de la pelota ni conectarse efectivamente con sus compañeros para generar juego.



Diego Diellos (5)

Marcó el gol del equipo con una definición certera que le dio ventaja momentánea a San Martín, pero su influencia en el juego se fue diluyendo con el paso de los minutos. Más allá del tanto, su participación ofensiva fue irregular y no logró generar continuidad ni opciones claras de peligro.



Santiago Briñone (6)

Destacó por salvar prácticamente un gol con una chilena al final y por otro rechazo previo. Su participación defensiva sobre el final elevaron su calificación.



Gonzalo Rodríguez (-)

Ingresó aportando dinamismo y opciones de pase, pero fue desapareciendo con el avance del partido.



Facundo Pons (-)

Intentó y luchó. Además, tuvo la jugada más clara tras un centro de Luca Arfaras que el arquero pudo rechazar con mucho esfuerzo.



Jorge Juárez (-)

Más ganas que ideas. Colaboró en el juego pero no aportó brillo en un San Martín que carecía de creatividad.



Luca Arfaras (-)

No logró hacerse dueño de la pelota ni generar peligro en el arco rival.