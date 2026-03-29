Banda del Río Salí: intentaron atacar a la Policía durante el sepelio de Juan Héctor Molina

Un violento episodio se registró este domingo por la tarde en Banda del Río Salí, cuando un grupo de personas intentó abrir fuego contra efectivos policiales en el marco del operativo de seguridad desplegado durante un sepelio.
El hecho ocurrió alrededor de las 15:20, mientras se desarrollaba el cortejo fúnebre de Juan Héctor Molina, quien había fallecido el pasado 27 de marzo tras un enfrentamiento con otro hombre. En ese contexto, y antes de iniciarse el traslado del féretro, un sujeto acompañado por otros dos individuos extrajo un arma de fuego calibre 11,25 milímetros e intentó efectuar disparos contra el personal policial.
Según informaron fuentes del Centro de Operaciones Policiales de la Unidad Regional Este, la rápida intervención del personal de Infantería permitió neutralizar la amenaza antes de que se produjeran detonaciones. El procedimiento estuvo a cargo del comisario Marcelo Argañaraz, con la colaboración de la comisaria principal Noelia Roldán.
Tras un forcejeo y una “tenaz resistencia”, los efectivos lograron reducir a los involucrados y trasladarlos a la comisaría local, donde quedaron a disposición de la Justicia.
El principal implicado fue identificado como Gonzalo Iván Sánchez, quien enfrenta cargos por tenencia y portación de arma de fuego, con intervención de la Unidad Fiscal Criminal N.º 1 del Centro Judicial Capital. Junto a él, fue demorado Leandro Agustín Amaya, de 19 años, mientras que un menor de 17 años, Adrián Yoel Sandu, será entregado a sus padres tras su identificación.
El operativo formaba parte de la Orden de Servicio N.º 351/2026, destinada a garantizar la seguridad preventiva durante el sepelio. La supervisión general estuvo a cargo de las autoridades de la Unidad Regional Este, que habían dispuesto un importante despliegue policial ante el contexto de tensión generado por el crimen previo.
Fuentes policiales calificaron el episodio como de “alto riesgo” y destacaron que la rápida reacción evitó consecuencias mayores en un escenario ya sensible por la naturaleza del evento.