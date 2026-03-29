Banda del Río Salí: intentaron atacar a la Policía durante el sepelio de Juan Héctor Molina

El hecho ocurrió alrededor de las 15:20, mientras se desarrollaba el cortejo fúnebre de Juan Héctor Molina, quien había fallecido el pasado 27 de marzo tras un enfrentamiento con otro hombre. En ese contexto, y antes de iniciarse el traslado del féretro, un sujeto acompañado por otros dos individuos extrajo un arma de fuego calibre 11,25 milímetros e intentó efectuar disparos contra el personal policial.