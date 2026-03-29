Salió a la luz el pasado oculto de Franco Zunino de Gran Hermano: sus videos como stripper

Dieron a conocer videos de cuando Franco Zunino tenía 21 años y trabajaba durante la noche en el boliche "El Ángel".
Osky, quien lo descubrió, contó cómo lo conoció y reveló que lo apodaban "El Príncipe": "Nos conocimos, lo invité. Fue un chico amoroso. Grababa TikToks, era ingenioso, ocurrente y muy bonito".,
"El principito le decía yo. Noté que era un chico que quería trascender en lo que hiciera y conseguir lo que está consiguiendo", agregó.
En los videos difundidos se lo puede ver a Franco Zunino participando de un show hot, donde se quita la remera y baila en el caño frente al público.
Al ingresar a Gran Hermano Generación Dorada, el joven de ahora 25 años no mencionó que trabajó como stripper, por lo que la información recién se dio a conocer ahora en el programa de Luis Ventura.
En su presentación, Zunino contó que fue pizzero en Miami y personal trainer, y aseguró que tiene una gran historia de superación, y que su lema es "si te caes te levantas, no importa lo que pase".