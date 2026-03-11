Escándalo en Gran Hermano: Luana terminó su relación en vivo y su ex la acusó de tener una “vida paralela”
Lo que se perfilaba como una ruptura convencional derivó en uno de los episodios con mayor tensión dentro de Gran Hermano: Generación Dorada. Luana Fernández optó por finalizar su noviazgo con Lucas durante la transmisión del programa, admitiendo al mismo tiempo una creciente cercanía hacia Franco Zunino, otro de los participantes del ciclo de Telefe.
Tras esta ruptura pública frente a las cámaras, la participante enfrentó un explosivo encuentro con su ahora exnovio, a quien la producción decidió mostrar en pantalla de forma inesperada. Con un tono cargado de ironía, Lucas manifestó su asombro ante la situación y cuestionó el hecho de recibir la noticia del fin de su relación a través de la televisión abierta y ante una audiencia masiva.
Cómo fue el derecho a replica del ex novio de Luana en GH
“Qué sorpresa, ¿no?”, lanzó Lucas con ironía. Y enseguida disparó: “La misma sorpresa que me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando por televisión abierta ante un montón de personas”. “Me pareció súper poco valiente hacerlo con los argumentos que usaste. Decías que me dejabas el camino abierto para que yo haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que quería hacer lo que quiera”, dijo Lucas.
“¿Querés que te cuente un poco? Tengo pruebas, Luana. Sé todo. Hace siete u ocho meses tenías una vida paralela”, afirmó, asegurando que la participante habría mantenido contactos con otras personas. Luana solo respondió: “No me hagas esto acá, hay un montón de personas mirando”, visiblemente incómoda.
Durante el tenso intercambio, Luana sostuvo que el afecto y la admiración hacia su expareja permanecían intactos, aunque justificó su decisión en el desgaste natural de los sentimientos con el paso del tiempo. A pesar de sus declaraciones de amor y respeto, la joven no logró calmar los ánimos en el estudio, donde la frialdad dominó el ambiente tras su confesión.
Lucas respondió de forma tajante y aseguró que el vínculo terminó definitivamente en ese instante. El episodio concluyó con un áspero diálogo sobre el destino de sus pertenencias y las mascotas que compartían, lo cual dejó a la jugadora en un estado de absoluta conmoción ante la mirada del público.