Escándalo en Gran Hermano: Luana terminó su relación en vivo y su ex la acusó de tener una “vida paralela”

Cómo fue el derecho a replica del ex novio de Luana en GH

“Qué sorpresa, ¿no?”, lanzó Lucas con ironía. Y enseguida disparó: “La misma sorpresa que me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando por televisión abierta ante un montón de personas”. “Me pareció súper poco valiente hacerlo con los argumentos que usaste. Decías que me dejabas el camino abierto para que yo haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que quería hacer lo que quiera”, dijo Lucas.