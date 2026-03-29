Pasó en Salta: una mujer abandonó a su hijo recién nacido en el hospital

De acuerdo con información oficial del Ministerio de Salud Pública de Salta, el episodio activó de inmediato un protocolo sanitario y judicial debido a las irregularidades detectadas en la identidad otorgada por la paciente. Las autoridades confirmaron que la mujer no residía en Salta, sino que provenía de Formosa, y que su único contacto con el sistema sanitario local se produjo durante el parto, ocurrido el jueves pasado.