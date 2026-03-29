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Pasó en Salta: una mujer abandonó a su hijo recién nacido en el hospital

La paciente entregó una identidad falsa antes de recibir el alta. Analizarán las cámaras de seguridad de la institución sanitaria.

EN TARTAGAL. La mujer sería oriunda de Formosa y dejó al recién nacido en el hospital Perón de Tartagal. EN TARTAGAL. La mujer sería oriunda de Formosa y dejó al recién nacido en el hospital Perón de Tartagal. FOTO TOMADA DE FMALBA.COM.AR
Hace 45 Min

De acuerdo con información oficial del Ministerio de Salud Pública de Salta, el episodio activó de inmediato un protocolo sanitario y judicial debido a las irregularidades detectadas en la identidad otorgada por la paciente. Las autoridades confirmaron que la mujer no residía en Salta, sino que provenía de Formosa, y que su único contacto con el sistema sanitario local se produjo durante el parto, ocurrido el jueves pasado.

Tras el nacimiento, personal del hospital solicitó la documentación correspondiente, momento en el cual la mujer decidió abandonar el lugar sin completar los trámites y sin llevarse al recién nacido. A partir de entonces, la causa quedó en manos del Poder Judicial, que interviene para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

La investigación avanzó con rapidez gracias al relevamiento de cámaras de seguridad instaladas en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal y en sus alrededores. Las imágenes permitieron reconstruir los movimientos de la mujer y, mediante técnicas de reconocimiento facial, establecer su identidad. Con estos datos, la Policía de Salta intensificó el operativo de búsqueda para dar con su paradero.

¿Cuál es el estado de salud del bebé abandonado en Tartagal?

El estado de salud del bebé es estable. El menor fue trasladado a la Casa Cuna de Tartagal, donde permanece bajo el cuidado de profesionales especializados en niñez, recibiendo asistencia integral. Desde el Ministerio de Salud indicaron que la intervención sanitaria concluyó tras garantizar el parto y la estabilización del recién nacido, quedando luego el caso bajo la órbita de la Justicia y los organismos de seguridad.

En cuanto al encuadre legal, el abandono de persona constituye un delito previsto en el Código Penal argentino, especialmente grave cuando se trata de un recién nacido, debido a su total dependencia. La conducta de la madre al retirarse del hospital sin el niño implica una presunta vulneración de los deberes de asistencia y protección que establece la ley.

Ante una situación de abandono, la Justicia puede disponer medidas de protección urgentes, incluyendo la suspensión o pérdida de esos derechos, priorizando siempre el interés superior del niño, tal como establece la legislación vigente en Salta y el resto del país.

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