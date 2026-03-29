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Agenda de TV: dónde ver en vivo Deportivo Madryn vs San Martín

Los "Santos" intentarán sostener el invicto y seguir trepando en las posiciones.

SALVÓ EL INVICTO. Sin jugar bien, San Martín cosechó un empate en San Juan, el pasado fin de semana. SALVÓ EL INVICTO. Sin jugar bien, San Martín cosechó un empate en San Juan, el pasado fin de semana. FOTO TOMADA DE X.COM/CASMOFICIAL
Hace 1 Hs

Por la fecha 7 de la Primera Nacional, San Martín visitará a Deportivo Madryn, en un partido que puede devolver a los tucumanos a los primeros puestos de la zona B. Comienza a las 16 y será arbitrado por Fabrizio Llobet

Los tucumanos vienen de igualar 1-1 de manera agónica ante San Martín de San Juan, como visitantes, en una noche de juego deslucido, pero que le permitió mantener el invicto. Con nueve puntos, se ubican a tres de Tristán Suárez, el nuevo líder de la zona B.

Compitiendo en la zona A del torneo, Deportivo Madryn tuvo un comienzo irregular, con tres derrotas, dos empates y una victoria (3-0), conseguida el fin de semana pasado como local, ante Estudiantes de Caseros. En el medio, fue eliminado de la Copa Argentina por San Martín de San Juan, por lo que está obligado a buscar los tres puntos si quiere acercarse a los primeros puestos. 

El entrenador Andrés Yllana podría incluir algunas modificaciones en la formación de esta tarde, con los posibles ingresos de Guillermo Rodríguez y de Matías García. Tampoco se descartan movimientos en el sistema táctico, teniendo en cuenta los momentos de zozobra que pasó el "Santo" durante el primer tiempo en San Juan. 

¿Por qué juegan Deportivo Madryn vs San Martín si compiten en diferentes zonas?

Desde la AFA programaron una fecha con partidos interzonales, en la búsqueda de rescatar alguno de los clásicos más importantes de la categoría. Es por eso que este fin de semana se enfrentarán rivales como Los Andes-Temperley, Patronato-Colón, Güemes-Mitre, Deportivo Maipú-Godoy Cruz y Gimnasia y Tiro-Central Norte. Sin embargo, al "Santo" lo emparejaron con Deportivo Madryn, el equipo más distante de nuestra provincia. 

Probables formaciones: Deportivo Madryn vs San Martín

Deportivo Madryn: Yair Bonnín; Julián Cosi, Alejandro Gutierrez, Rodrigo Ayala y Nicolás Ortiz; Marcelo Meli, Yvo Calleros y Nicolás Barrientos;Nazareno Solís, Mauricio Cuero y Nicolás Servetto. DT: Cristian Díaz.

San Martín: Darío Sand; Víctor Salazar o Guillermo Rodríguez, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Laureano Rodríguez, Kevin López y Nicolás Castro; Alan Cisnero o Matías García, Lautaro Ovando y Facundo Pons o Diego Diellos. DT: Andrés Yllana.

Árbitro: Fabricio Llobet. Estadio: Deportivo Madryn. Televisión: LPF Play.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Deportivo Madryn y San Martín?

El partido entre Deportivo Madryn y San Martín comenzará a las 16 y será transmitido por LPF Play, la plataforma de streaming de la AFA. Para ver el partido en vivo hacer clic aquí.

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