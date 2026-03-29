Agenda de TV: dónde ver en vivo Deportivo Madryn vs San Martín

¿Por qué juegan Deportivo Madryn vs San Martín si compiten en diferentes zonas?

Desde la AFA programaron una fecha con partidos interzonales, en la búsqueda de rescatar alguno de los clásicos más importantes de la categoría. Es por eso que este fin de semana se enfrentarán rivales como Los Andes-Temperley, Patronato-Colón, Güemes-Mitre, Deportivo Maipú-Godoy Cruz y Gimnasia y Tiro-Central Norte. Sin embargo, al "Santo" lo emparejaron con Deportivo Madryn, el equipo más distante de nuestra provincia.