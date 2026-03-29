YPF: entre la sobreactuación política y la realidad jurídica

El reciente fallo favorable a la Argentina en la causa vinculada a la expropiación de YPF vuelve a poner en evidencia que, cuando el análisis se hace en términos jurídicos, muchos de los discursos construidos desde la coyuntura pierden sustento.
La expropiación de 2012, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se inscribe dentro de una facultad constitucional expresa: la declaración de utilidad pública con indemnización previa. Pero lo relevante no es solo la herramienta, sino la causa que la motivó, que en este caso no fue política sino jurídica y económica.
El grupo Repsol, en su carácter de accionista controlante, asumió obligaciones concretas en el marco del proceso de privatización. Entre ellas, el sostenimiento de niveles de inversión en exploración y producción, la reposición de reservas y la garantía de abastecimiento del mercado interno. Sin embargo, durante los años previos a la expropiación se verificó una conducta sistemática en sentido contrario.
Desde el punto de vista técnico, los indicadores son claros: caída sostenida de la producción de hidrocarburos, reducción en la tasa de reposición de reservas —es decir, incapacidad de reemplazar lo extraído— y una política de distribución de utilidades que priorizó la remisión de dividendos al exterior por sobre la reinversión. Este comportamiento comprometió un interés público estratégico como el autoabastecimiento energético.
Ese incumplimiento configura, en términos jurídicos, una afectación directa al objeto del proceso de privatización, habilitando la intervención estatal en resguardo del interés público comprometido.
Frente a ese escenario, la expropiación no fue una ruptura del orden jurídico, sino una respuesta prevista dentro de él.
La evolución posterior refuerza esa lectura. El desarrollo de Vaca Muerta —uno de los principales reservorios no convencionales a nivel mundial— fue posible a partir de un cambio de lógica en la gestión, con intervención estatal, inversión sostenida y planificación de largo plazo.
En el plano internacional, el litigio tramitado en los Estados Unidos no tuvo como eje central la validez de la expropiación, sino aspectos instrumentales vinculados a la interpretación de cláusulas estatutarias, especialmente en relación a la obligación de realizar una oferta pública a accionistas minoritarios.
En ese contexto, los denominados fondos especulativos adquirieron derechos litigiosos para sostener reclamos de magnitud, transformando un conflicto societario en una oportunidad financiera.
El fallo reciente, en lo sustancial, no cuestiona la potestad expropiatoria del Estado. Delimita eventuales consecuencias económicas, pero ratifica la legitimidad de la decisión de fondo.
También resulta relevante destacar la continuidad de la estrategia de defensa. A lo largo de cuatro administraciones —desde Cristina Fernández de Kirchner, pasando por Mauricio Macri y Alberto Fernández, hasta el actual gobierno de Javier Milei— la Argentina sostuvo una misma línea jurídica: defender la legalidad de la expropiación y discutir de manera acotada las eventuales consecuencias indemnizatorias.
Esa coherencia técnica desarma cualquier intento de lectura partidaria del proceso.
Finalmente, corresponde descartar una hipótesis recurrente: la supuesta incidencia de la relación diplomática en el resultado del fallo. El sistema judicial de los Estados Unidos se caracteriza por su independencia estructural, particularmente en litigios comerciales de alto impacto. Las decisiones responden a derecho, prueba y argumentación, no a alineamientos políticos ni a gestiones de cancillería.
La discusión sobre YPF exige rigor técnico. Cuando ese estándar se respeta, la distancia entre la sobreactuación política y la realidad jurídica se vuelve evidente.