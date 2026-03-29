YPF: entre la sobreactuación política y la realidad jurídica

El grupo Repsol, en su carácter de accionista controlante, asumió obligaciones concretas en el marco del proceso de privatización. Entre ellas, el sostenimiento de niveles de inversión en exploración y producción, la reposición de reservas y la garantía de abastecimiento del mercado interno. Sin embargo, durante los años previos a la expropiación se verificó una conducta sistemática en sentido contrario.