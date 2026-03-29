Alerta nacional: las universidades se declararon en emergencia

Las cifras informadas son contundentes: las transferencias del Estado central a las universidades nacionales de toda la Argentina registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026; mientras que los salarios del sector superior perdieron el 32% de su poder adquisitivo (aumentaron el 158% frente a una inflación de 280% en el mismo período, ubicándose en uno de los niveles más bajos de las últimas décadas) y los gastos de funcionamiento se encuentran en torno al 40% del poder adquisitivo que tenían en enero de 2023. Además, áreas clave como ciencia y técnica, extensión universitaria y becas estudiantiles registran fuertes recortes; por ejemplo, las Becas Progresar presentan una caída real mayor al 95% respecto a tres años atrás.
Los porcentajes fueron anunciados oficialmente durante el 95° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), realizado el viernes en La Pampa, y del que participaron el rector de la UNT, Sergio Pagani, y la vicerrectora Mercedes Leal. En un documento conjunto, los representantes de las universidades de todo el país declararon la emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional, exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamaron la urgente convocatoria a paritaria nacional para la recomposición salarial. Asimismo, manifestaron su profunda preocupación por el contexto actual, que incluye la creciente incertidumbre para el desarrollo de las funciones sustantivas de la educación.
Durante el encuentro también se renovaron las autoridades del CIN para el período 2026-2027. Fue designado presidente el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y como vicepresidente el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres; por aparte, se propuso como representante ante el Consejo de la Magistratura de la Nación al rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, con Hugo Galderisi como suplente. “Vamos a reclamar, reformar y resguardar, todo junto, todo al mismo tiempo y todo con la misma fuerza”, aseveró Bartolacci en su discurso de asunción. La UNT reafirmó en la reunión su compromiso con la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad.