Secciones
Política

Alerta nacional: las universidades se declararon en emergencia

Pronunciamiento de rectores de todo el país sobre la delicada situación económica.

PLENARIO. Rectores y rectoras de universidades nacionales, en La Pampa. PLENARIO. Rectores y rectoras de universidades nacionales, en La Pampa.
Hace 2 Hs

Las cifras informadas son contundentes: las transferencias del Estado central a las universidades nacionales de toda la Argentina registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026; mientras que los salarios del sector superior perdieron el 32% de su poder adquisitivo (aumentaron el 158% frente a una inflación de 280% en el mismo período, ubicándose en uno de los niveles más bajos de las últimas décadas) y los gastos de funcionamiento se encuentran en torno al 40% del poder adquisitivo que tenían en enero de 2023. Además, áreas clave como ciencia y técnica, extensión universitaria y becas estudiantiles registran fuertes recortes; por ejemplo, las Becas Progresar presentan una caída real mayor al 95% respecto a tres años atrás.

Los porcentajes fueron anunciados oficialmente durante el 95° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), realizado el viernes en La Pampa, y del que participaron el rector de la UNT, Sergio Pagani, y la vicerrectora Mercedes Leal. En un documento conjunto, los representantes de las universidades de todo el país declararon la emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional, exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamaron la urgente convocatoria a paritaria nacional para la recomposición salarial. Asimismo, manifestaron su profunda preocupación por el contexto actual, que incluye la creciente incertidumbre para el desarrollo de las funciones sustantivas de la educación.

Durante el encuentro también se renovaron las autoridades del CIN para el período 2026-2027. Fue designado presidente el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y como vicepresidente el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres; por aparte, se propuso como representante ante el Consejo de la Magistratura de la Nación al rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, con Hugo Galderisi como suplente. “Vamos a reclamar, reformar y resguardar, todo junto, todo al mismo tiempo y todo con la misma fuerza”, aseveró Bartolacci en su discurso de asunción. La UNT reafirmó en la reunión su compromiso con la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad.

Temas Universidad Nacional de TucumánSergio PaganiMercedes Leal
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tras el fallo, Cristina Kirchner defendió la expropiación de YPF y afirmó que se llevó a cabo “conforme a derecho”

Tras el fallo, Cristina Kirchner defendió la expropiación de YPF y afirmó que se llevó a cabo “conforme a derecho”

Lo más popular
La verdad sobre ingerir salvado en el desayuno
1

La verdad sobre ingerir salvado en el desayuno

Lo que en Barcelona llevan esperando más de 100 años, puede estar en salón de casa en poco tiempo
2

Lo que en Barcelona llevan esperando más de 100 años, puede estar en salón de casa en poco tiempo

“Que un hombre se haga un tratamiento de belleza, no nos priva de su imagen masculina”, sentencia Ana Anzorena
3

“Que un hombre se haga un tratamiento de belleza, no nos priva de su imagen masculina”, sentencia Ana Anzorena

Las argentinas tuvieron más sexo a los 20, pero el mejor llegó a partir de los 45
4

Las argentinas tuvieron más sexo a los 20, pero el mejor llegó a partir de los 45

A casi un mes del fin de las vacaciones, sino tomaste el ritmo habitual hacer un “soft landing” puede aliviar
5

A casi un mes del fin de las vacaciones, sino tomaste el ritmo habitual hacer un “soft landing” puede aliviar

La luz solar y una alimentación correcta es el dúo que hay que potenciar para tener bienestar
6

La luz solar y una alimentación correcta es el dúo que hay que potenciar para tener bienestar

Más Noticias
Luego de 24 años y una historia que tuvo a Shrek como ganador, los Oscar harían un cambio para dejar de perder audiencia

Luego de 24 años y una historia que tuvo a Shrek como ganador, los Oscar harían un cambio para dejar de perder audiencia

La naturaleza no es una fábrica de genios, pero sí potencia la creatividad

La naturaleza no es una fábrica de genios, pero sí potencia la creatividad

El desayuno es la comida más importante del día porque es “inmoralmente” sana

El desayuno es la comida más importante del día porque es “inmoralmente” sana

2/6 Serie Educación en la Era del Homo Augmentus: La fábrica de autómatas y la rebelión de la curiosidad

2/6 Serie Educación en la Era del Homo Augmentus: La fábrica de autómatas y la rebelión de la curiosidad

A casi un mes del fin de las vacaciones, sino tomaste el ritmo habitual hacer un “soft landing” puede aliviar

A casi un mes del fin de las vacaciones, sino tomaste el ritmo habitual hacer un “soft landing” puede aliviar

La luz solar y una alimentación correcta es el dúo que hay que potenciar para tener bienestar

La luz solar y una alimentación correcta es el dúo que hay que potenciar para tener bienestar

Las argentinas tuvieron más sexo a los 20, pero el mejor llegó a partir de los 45

Las argentinas tuvieron más sexo a los 20, pero el mejor llegó a partir de los 45

El truco casero con vinagre que transforma la pechuga de pollo

El truco casero con vinagre que transforma la pechuga de pollo

Comentarios