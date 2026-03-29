Alerta nacional: las universidades se declararon en emergencia

Durante el encuentro también se renovaron las autoridades del CIN para el período 2026-2027. Fue designado presidente el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y como vicepresidente el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres; por aparte, se propuso como representante ante el Consejo de la Magistratura de la Nación al rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, con Hugo Galderisi como suplente. “Vamos a reclamar, reformar y resguardar, todo junto, todo al mismo tiempo y todo con la misma fuerza”, aseveró Bartolacci en su discurso de asunción. La UNT reafirmó en la reunión su compromiso con la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad.