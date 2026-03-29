La guerra de los 350 años

Las diferencias entre los conflictos europeos y los sudamericanos no se evidenciaron solamente por las dimensiones territoriales y los espacios temporales. El caballo y el vacuno, traídos por los españoles, se expandieron profusamente por la vasta feracidad pampeana y produjeron cambios profundos en el mundo prehispánico. El indígena dejó de cazar a pie para hacerlo a caballo, con lo cual la tarea cinegética se trasformó casi en un juego. El yeguarizo, y su sangre, pasaron a ser el alimento preferido del aborigen. El cuero fino del guanaco autóctono, que rodeaba la parte externa del toldo aborigen, fue reemplazado por el más protector y grueso cuero de toro. La mujer indígena vio aliviado el pesado trabajo que realizaba durante el nomadismo de la tribu. De cargar los bártulos familiares sobre sus espaldas pasó a transportarlos sobre un primitivo carro, sin ruedas, armado con dos palos unidos por tientos de cuero y arrastrado por un caballo.