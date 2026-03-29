El problema del diálogo

En esta misma dirección, he participado con relativa frecuencia como jurado en concursos de debate entre estudiantes de secundaria o universitarios, sea en inglés o en castellano. A los jóvenes les gusta mucho y de hecho esta actividad es un valioso recurso educativo que les hace sentirse protagonistas de su proceso de aprendizaje. Como es conocido, en la organización de los debates los dos grupos han estudiado previamente el tema que van a debatir, pero solo al comienzo se decide por sorteo qué posición va a defender cada equipo; por ejemplo, si los móviles son útiles o perjudiciales para la formación de los jóvenes. La estrategia del sorteo obliga a que estudien los argumentos a favor y los argumentos en contra de la tesis propuesta, independientemente de su opinión personal: esto les ayuda a descubrir que hay razones contrapuestas, que merecen respeto y que hay que considerar con atención. El jurado no decide qué equipo tiene razón, sino cuál ha defendido su posición con más habilidad y capacidad de persuasión.