2/6 Serie Educación en la Era del Homo Augmentus: La fábrica de autómatas y la rebelión de la curiosidad

La cita en el barro

Este no es un debate de café, es una urgencia operativa. Para salir de la anestesia hay que ensuciarse las manos. Por eso, junto a Cheché (Exequiel Ponce de León) y Guada Carrasco, armamos el Avant Premier de FALK Academy. Un evento estilo tertulia, exclusivo para directivos y líderes educativos.

La cita es mañana, lunes 30 de marzo, de 14:30 a 16:30 en el Howard Johnson de Yerba Buena. No vamos a enseñar a hacer clics en una pantallita; vamos a debatir el futuro de la educación con una visión profundamente humanista. Vamos a rediseñar el contrato moral de las escuelas para devolverle el protagonismo al profesorado. Nuza, y todos los que se nieguen a seguir fabricando autómatas, tienen su silla esperándolos.