Un muerto y toma de rehén tras el asalto a la casa de “Ponte Perro”, el cantante de RKT

“Ponte Perro” habló sobre el robo en su hogar

Cerca de la medianoche, De los Santos compartió su descargo en su cuenta de Instagram –@elponteperro– y agradeció a quienes se preocuparon por él y su familia. “Gracias a Dios no pasó nada, fue una cosa de terror porque estaban mis hijos”, detalló. Con visible enojo, también denunció que su mujer fue abusada físicamente y que sus hijos fueron maniatados. “A los que entraron a robar a mi casa, que se creyeron súper ladrones: las mujeres no se tocan, no se manosea a las mujeres y a los nenes no se les apunta a la cabeza porque eso es de cobardes”, se explayó.