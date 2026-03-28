Un muerto y toma de rehén tras el asalto a la casa de “Ponte Perro”, el cantante de RKT

El barrio bonaerense de Ituzaingó vivió una noche agitada entre las últimas horas del viernes. Un grupo de asaltantes ingresó a la casa de Mario Emanuel de los Santos, el cantante de RKT conocido como “Ponte Perro”. En la casa se encontraban el artista, su pareja y sus hijos, quienes fueron violentados por los atacantes en el robo. De los Santos hizo un extenso descargo en sus redes sociales al respecto.
Después del ingreso a la casa, los tres ladrones escaparon en un auto robado que tenía pedido de captura. En una persecución de la Policía, chocaron en la intersección de Alberti y Ecuador, donde uno de ellos fue abatido. Los otros dos fueron identificados y detenidos posteriormente. Pese a que uno fue esposado en el lugar, otro logró escapar por algunos minutos y tomar de rehén a una mujer.
La víctima, de 50 años, intentó llevar calma a la situación y el hecho quedó registrado por la cámara del interior de una casa. Tomó unos minutos negociar con el ladrón para que saliera, dejara a la mujer y se entregara.
Robo a la casa de “Ponte Perro”: los delincuentes tenían antecedentes
Los ladrones detenidos fueron identificados como R. O. S., de 35 años, y G. N. P., de 24. El primero tenía pedido de captura por homicidio agravado criminis causa y antecedentes de robo calificado. El segundo había salido en libertad del penal de Olmos en 2025, donde estuvo preso por robo agravado y resistencia a la autoridad. No se informó el nombre del ladrón abatido, pero portaba un arma con “kit Roni”, para dar mayor precisión a la pistola.
El medio TN informó que la investigación quedó en manos de la Fiscalía Descentralizada de Ituzaingó. La carátula del delito quedó registrada como “robo agravado en poblado y en banda, privación ilegal de la libertad, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento”.
“Ponte Perro” habló sobre el robo en su hogar
Cerca de la medianoche, De los Santos compartió su descargo en su cuenta de Instagram –@elponteperro– y agradeció a quienes se preocuparon por él y su familia. “Gracias a Dios no pasó nada, fue una cosa de terror porque estaban mis hijos”, detalló. Con visible enojo, también denunció que su mujer fue abusada físicamente y que sus hijos fueron maniatados. “A los que entraron a robar a mi casa, que se creyeron súper ladrones: las mujeres no se tocan, no se manosea a las mujeres y a los nenes no se les apunta a la cabeza porque eso es de cobardes”, se explayó.
También respondió a quienes lo acusaron de hacer apología al delito en sus canciones. “Este mensaje lo quiero dejar en claro para la gente que está diciendo un montón de boludeces: que me cayeron chorros de verdad, que yo hago apología. Yo no hago apología de nada, soy un pibe que mantiene a cinco chicos, a mí y a toda mi familia”, se quejó y pidió que se detuviera el “hate” por cuidado a sus hijos.