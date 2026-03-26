Detuvieron a un sospechoso de robar inflables y turbinas de un hogar de niños en Yerba Buena

Un sujeto fue detenido y quedó bajo prisión preventiva tras ser acusado de protagonizar un robo en un hogar de niños en Yerba Buena, en un hecho ocurrido a mediados de enero de este año. La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, a cargo de la fiscal Alejandra Navarro, quien fue representada en la audiencia por el auxiliar de fiscal Fernando Godoy Ponce.
La audiencia se llevó a cabo este jueves 26 de marzo, donde se realizó el control de la detención, la formalización de la investigación y el pedido de medidas de coerción por parte del Ministerio Fiscal. En esa instancia, la fiscalía formuló cargos contra el acusado por un robo cometido con efracción y con la participación de un menor, solicitando su prisión preventiva hasta el 24 de abril con el objetivo de avanzar con las medidas investigativas.
Por su parte, el juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al requerimiento fiscal y ordenó la prisión preventiva del imputado hasta el próximo 9 de abril.
El hecho
El episodio tuvo lugar el 17 de enero de 2026, alrededor de las 17:00 horas, en el hogar de niños denominado “Casa de Hermanos”, ubicado sobre avenida Aconquija al 200, en la ciudad de Yerba Buena. De acuerdo con la investigación, el acusado se presentó en el lugar a bordo de una motocicleta, acompañado por un menor de 16 años. Ambos, actuando de manera coordinada y con intenciones de apoderarse de bienes ajenos, cortaron una tela metálica del perímetro del predio, ubicada sobre un pasaje lateral. Una vez dentro, sustrajeron tres turbinas y tres inflables de gran tamaño y colores variados, utilizados en actividades recreativas del hogar. Tras concretar el robo, cargaron los elementos en el rodado en el que se movilizaban y se dieron a la fuga.