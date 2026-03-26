Detuvieron a un sospechoso de robar inflables y turbinas de un hogar de niños en Yerba Buena

El hecho

El episodio tuvo lugar el 17 de enero de 2026, alrededor de las 17:00 horas, en el hogar de niños denominado “Casa de Hermanos”, ubicado sobre avenida Aconquija al 200, en la ciudad de Yerba Buena. De acuerdo con la investigación, el acusado se presentó en el lugar a bordo de una motocicleta, acompañado por un menor de 16 años. Ambos, actuando de manera coordinada y con intenciones de apoderarse de bienes ajenos, cortaron una tela metálica del perímetro del predio, ubicada sobre un pasaje lateral. Una vez dentro, sustrajeron tres turbinas y tres inflables de gran tamaño y colores variados, utilizados en actividades recreativas del hogar. Tras concretar el robo, cargaron los elementos en el rodado en el que se movilizaban y se dieron a la fuga.