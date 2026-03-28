Qué dijo Betiana Blum tras las explosivas declaraciones de Moria Casán

En diálogo con Intrusos, la actriz se refirió al entredicho que habría mantenido con la conductora en el Teatro Metropolitan.

ESCÁNDALO. Moria Casán explotó contra Betiana Blum y la trató de hipócrita. FOTO PRONTO. ESCÁNDALO. Moria Casán explotó contra Betiana Blum y la trató de hipócrita. FOTO PRONTO.
Hace 2 Hs

Un nuevo escándalo sacudió al mundo del espectáculo argentino esta semana. Moria Casán sorprendió a todos y apuntó con dureza contra Betiana Blum, quien asistió a una función de la obra Cuestión de Género, protagonizada por la conductora junto a Jorge Marrale.

Según lo expuesto por la diva, la actriz se acercó a la zona de camarines una vez finalizado el espectáculo, se sacaron una foto juntas y le dio una serie de consejos teatrales, algo que no cayó para nada bien en Moria.

Tras el malestar de la diva, Blum rompió el silencio en una entrevista con Intrusos (América), donde se refirió por primera vez al episodio y negó haber tenido un entredicho con la conductora en el Teatro Metropolitan.

"No tengo nada para decir, no es tema ese", dijo de entrada la actriz. Ante la consulta sobre si estaba angustiada por lo trascendido, respondió sin rodeos: "Pero no mi amor, dejame de hinchar con esas boludeces".

La palabra de Betiana Blum tras ser tildada de hipócrita 

El cronista insistió: "Te dijo envidiosa, celosa...", a lo que Blum contestó: "¿En toda mi vida alguien vio eso en mí? Nada. No me afecta lo que diga. No me molesta nada. Fui a ver un espectáculo y nada más".

En la misma línea, la actriz desmintió haber adoptado un rol de “directora” al momento de interactuar con Casán: "Eso no es cierto, ¿entonces qué querés que te diga? Yo no voy a decir nada sobre ella. Disculpame, no es con ustedes, no es mi forma de vivir. Yo vivo de otra manera, no necesito esto".

Por último, se mostró firme en su postura de no alimentar la polémica: "Que haga lo que quiera, cada uno puede hacer lo que quiera, soy una persona muy tranquila y muy feliz. No tengo nada para decirle, si para ella fue así para mí no", concluyó Betiana.

Temas Buenos AiresMoria Casán
