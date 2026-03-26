Moria Casán explotó contra Betiana Blum: “Desubicada, envidiosa, resentida”

Falta de códigos

En otro tramo de su descargo, la actriz apuntó contra lo que consideró una falta de códigos en el ambiente artístico y aseguró que su colega irrumpió sin filtros en su espacio personal. “Se levantó y se metió en el camarín para darnos indicaciones como si fuera directora. No, me resultó totalmente fuera de lugar… no por atrevida, sino por el celo y la envidia”, disparó.