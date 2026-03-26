Moria Casán explotó contra Betiana Blum: “Desubicada, envidiosa, resentida”

Moria Casán sorprendió a todos y explotó contra Betiana Blum durante la emisión de su programa La mañana con Moria (El Trece). Si bien en un primer momento evitó nombrarla, fue su panelista Gustavo Méndez quien terminó de confirmar la destinataria del explosivo descargo a través de sus redes sociales.
Este jueves, la conductora retomó el tema y le dedicó varios minutos a su colega. Fiel a su estilo frontal, recordó el incómodo episodio ocurrido días atrás en su camarín del teatro Metropolitan, tras una función de Cuestión de Género, la obra que protagoniza junto a Jorge Marrale.
Según relató, todo comenzó cuando Blum se acercó a saludarla luego de la función, pero terminó dándole sugerencias de dirección sin que nadie se las pidiera. “Literalmente”, explicó Casán, se sintió invadida por la situación.
Tras haber evitado mencionarla directamente en emisiones anteriores, esta vez fue categórica: “Betiana Blum, no tengo nada contra vos, pero hay que ubicarse en la vida. Si me venís a buscar, me venís a saludar, yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”.
Visiblemente molesta, la conductora detalló uno de los comentarios que más le irritó: “Me decía: ‘me parece que te querés ir del escenario’. O sea, la visión... justo yo, irme del escenario, yo con lo que trabajo que estoy ahí en 35 minutos con 35 páginas con Marrale, que es un ping-pong”.
Lejos de calmarse, Moria redobló la apuesta: “Te agradezco, si querés ser directora, andá a otro lado, mi amor. No vengas a dar direcciones después que ves una obra y en vez de saludar a tus compañeros, no nos rompas las pelotas, preciosa”.
Incluso hizo referencia a una imagen de ese momento: “Te quiero igual... y mirá la foto de la hipocresía. Yo como estaba ahí ya, ahí me estaba diciendo cosas y yo así, ¿ves? Ella chocha, ya estaba bañada, vos ahí me habías pegado una ducha... estaba con la batita".
Falta de códigos
En otro tramo de su descargo, la actriz apuntó contra lo que consideró una falta de códigos en el ambiente artístico y aseguró que su colega irrumpió sin filtros en su espacio personal. “Se levantó y se metió en el camarín para darnos indicaciones como si fuera directora. No, me resultó totalmente fuera de lugar… no por atrevida, sino por el celo y la envidia”, disparó.
Además, recordó el cruce que mantuvieron en ese momento: “Le pregunté: ‘¿vos en qué estás trabajando?’. Y me dijo: ‘en nada’. Entonces le respondí: ‘deberías dedicarte a dirigir, porque se ve que tenés muchas ganas’. Y me tiraba: ‘tendrías que cortar acá, tendrías que hacer esto en tal parte’”.
La situación, según contó, escaló aún más: “Quiso hasta sacarme una foto y empezó a enumerar todo lo que tendríamos que cambiar. Dije: ‘what?’. Muy desubicada. Porque si yo voy a ver a alguien, chicos… dejate de joder. Si no te gusta, lo decís o directamente no saludás. Pero no podés ponerte a decirle al otro lo que tiene que hacer. Pesada, desubicada, mala, envidiosa”.
En defensa de su trayectoria, Casán fue contundente: “Si hay alguien con recorrido, presencia y vigencia soy yo. Esto no se trata de sumar años, sino de trayectoria. Y trayectoria trabajando, sin parar. Nunca dejé de trabajar. Hace 50 años que estoy y jamás falté al teatro por enfermedad… soy la mujer que más trabajó en el teatro”.
Por último, dejó en claro que su paciencia tiene un límite: “No tengo ganas de tolerar a la gente, ¿entendés? Estoy en tolerancia cero. No quiero terminar de trabajar y que venga alguien a decirme que parezco querer escaparme del escenario. Está teniendo una percepción completamente equivocada”.
“¡A un neurólogo ya, baby! Neurólogo, preciosa. Me podés decir cualquier cosa, pero jamás que yo me quiero escapar del escenario”, sentenció.