La Selección hizo lo suyo contra Mauritania y la venció 2-1 en una noche sin demasiado riesgo

Desde antes del pitazo inicial se intuía un desarrollo desigual. El campeón del mundo, tercero en el ranking FIFA, frente a un rival ubicado muy lejos en esa tabla, allá por el 115°. En ese punto vuelve a aparecer una discusión que sigue abierta sobre el valor de este tipo de amistosos. El tema ya fue abordado en LA GACETA en una nota sobre la caída de jerarquía en estos compromisos previos a una Copa del Mundo (lo pueden encontrar en lagaceta.com.ar). Las razones pueden ser varias. La estrategia detrás puede ser económica, política, emocional, quizás para mantener a los jugadores motivados con victorias, o puede ser una razón deportiva, como no arriesgar a los jugadores en partidos que exijan al máximo, como podría pasar frente a selecciones como España, Brasil o Francia. Aunque tampoco termina de cerrar si las lesiones aparecen igual en los clubes o incluso en entrenamientos de la Selección, como ocurrió con Joaquín Panichelli.