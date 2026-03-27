Nico Paz aprovechó su chance y se metió de lleno en la pelea por un lugar en la lista del Mundial

Lionel Scaloni usó el 2-1 contra Mauritania como una prueba más de apellidos que como una medida real del funcionamiento colectivo. El 4-2-3-1 inicial tuvo a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister como base, pero la verdadera lupa estuvo puesta en los que todavía pelean por meterse en la lista del Mundial 2026. El propio DT ya había adelantado en conferencia que la base está, aunque seguirán viendo jugadores, y que la idea de esta fecha FIFA era mezclar futbolistas consolidados con otros a los que quería observar de cerca. Por eso, más que el resultado, lo importante estuvo en quién aprovechó el escenario y quién dejó pasar una chance.