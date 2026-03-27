Semana Santa 2026: conocé el cronograma completo de actividades en Yerba Buena

Una de las actividades destacadas será la Visita a los Siete Templos, que se realizará el jueves 2 de abril a las 20.30. Se trata de una experiencia pensada para recorrer distintos puntos de la ciudad en un ambiente de reflexión. Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente al (381) 4580551. La salida es desde la Plaza Independencia.