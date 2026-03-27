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Semana Santa 2026: conocé el cronograma completo de actividades en Yerba Buena

La propuesta combina expresiones de fe, contacto con la naturaleza, deporte y espacios de encuentro a lo largo de la celebración.

Semana Santa 2026: conocé el cronograma completo de actividades en Yerba Buena
Hace 1 Hs

Con la llegada de Semana Santa, Yerba Buena se prepara para recibir a vecinos y visitantes con una agenda cargada de actividades. La propuesta combina expresiones de fe, contacto con la naturaleza, deporte y espacios de encuentro a lo largo de la celebración.

La programación contempla recorridos tradicionales, iniciativas al aire libre y distintas alternativas para disfrutar en familia. Todas las actividades fueron diseñadas con el objetivo de ofrecer opciones accesibles, ya que contarán con acceso libre y gratuito.

Una de las actividades destacadas será la Visita a los Siete Templos, que se realizará el jueves 2 de abril a las 20.30. Se trata de una experiencia pensada para recorrer distintos puntos de la ciudad en un ambiente de reflexión. Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente al (381) 4580551. La salida es desde la Plaza Independencia.

El jueves 2 de abril se realizará el Cine bajo las Estrellas (edición Pascuas), a partir de las 20.30 en el predio de la Casa de la Cultura, ubicado en calle Higueritas 1851. Se proyectará la película Hoppers: Operación castor.

El viernes 3 de abril tendrá lugar el Vía Crucis viviente, una propuesta cargada de simbolismo que invita a acompañar un recorrido de fe. La actividad comenzará a las 17 horas en el Cristo, ubicado en la intersección de avenida Aconquija y Camino del Perú, y finalizará en la parroquia Nuestra Señora de la Caridad.

En tanto, el sábado 4 de abril se podrá optar por distintas actividades. A las 9.30 horas, se realizará una jornada de yoga en el Jardín Botánico de Horco Molle, ideal para conectar con el entorno natural y el bienestar personal.

Ese mismo día, a las 21, se llevará a cabo un Bici Tour con visita a los templos, una alternativa distinta para recorrer la ciudad de manera activa. Para participar, es necesario inscribirse previamente al (381) 4580551. La salida es desde la oficina de Turismo, ubicada en Aconquija 2021.

Además, durante el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una feria de emprendedores en la Plaza Nougués. La misma se realizará el sábado 4 y domingo 5 de abril a partir de las 17, ofreciendo productos locales en un ambiente al aire libre.

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