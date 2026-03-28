Muestra agrícola ganadera: los drones, un destacado de una exitosa edición de la Expo Apronor

“Estamos muy conformes por esta edición de la Expo Apronor; sobre todo porque es más grande, tenemos más espacios y superficies. Y también porque en tecnología e innovación en maquinarias hay muchísimas novedades; uno de los avances más relevantes es el uso de drones en la actividad agropecuaria”, dijo el presidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), Hugo Meloni, durante la inauguración de la muestra que arrancó el jueves -y que cierra hoy- en el predio de La Ramada de Abajo.