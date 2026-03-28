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Muestra agrícola ganadera: los drones, un destacado de una exitosa edición de la Expo Apronor
Muestra agrícola ganadera: los drones, un destacado de una exitosa edición de la Expo Apronor
Hace 7 Hs

“Estamos muy conformes por esta edición de la Expo Apronor; sobre todo porque es más grande, tenemos más espacios y superficies. Y también porque en tecnología e innovación en maquinarias hay muchísimas novedades; uno de los avances más relevantes es el uso de drones en la actividad agropecuaria”, dijo el presidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), Hugo Meloni, durante la inauguración de la muestra que arrancó el jueves -y que cierra hoy- en el predio de La Ramada de Abajo.

“Hace algunos años, usar drones parecía lejano, y hoy es una tecnología que avanza rápidamente por su multiplicidad de usos. Los drones están hechos para superficies más chicas, pero no pasará mucho hasta que superen a las máquinas tradicionales. Es algo que acompaña a la infinidad de maquinarias, insumos, servicios, capacitaciones y disertaciones que el productor, técnicos y público en general pueden ver”, dijo.

Destacó que la expo no solo es un espacio para conocer innovaciones, sino también una oportunidad clave para concretar negocios. Y, en ese sentido, valoró la presencia de entidades crediticias que facilitan el acceso a financiamiento para la compra de maquinaria, pero, por sobre todo, porque en un mismo lugar se puede comparar opciones y elegir lo que le conviene.

Finalmente Meloni dijo que están muy orgullosos del crecimiento sostenido del evento, que coincide con los 10 años de la institución, que tiene un fuerte respaldo institucional y sobre todo privado, y que es una muestra muy representativa para NOA.

Temas Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino
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