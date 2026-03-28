La roya amarilla gana espacio en zonas trigueras del NOA.

Finalmente, Alejandro Vera, técnico de la sección Zoología Agrícola de la entidad agrocientífica, presentó aspectos relacionados al manejo de plagas insectiles en trigo. Remarcó que en las últimas campañas Spodoptera frugiperda ocasionó daños significativos en las etapas de implantación del cultivo de trigo; principalmente en lotes sembrados de manera más temprana (fines de abril y principios de mayo), ya que en esta época aún persisten condiciones ambientales favorables para el desarrollo de esta plaga. También mencionó el complejo de pulgones, cuya ocurrencia suele verse favorecida en campañas con mejores condiciones de humedad para el trigo. Vera enfatizó la importancia de realizar de manera periódica el monitoreos del cultivo para detectar oportunamente la ocurrencia de estas plagas y adoptar medidas de control oportunas dentro de un enfoque de manejo integrado.