La roya amarilla gana espacio en zonas trigueras del NOA.

En lo que respecta al área sanitaria, durante la Jornada de Cultivos de Granos Invernales realizada en la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la Universidad Nacional de Tucumán, Sebastián Reznikov, de la sección Fitopatología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), expuso los resultados referidos al manejo de roya amarilla (Puccinia striiformis f. sp. tritici) en trigo. Esta enfermedad viene cobrando gran relevancia en las últimas campañas en distintas zonas trigueras del NOA.
Reznikov mencionó una serie de prácticas para el manejo de esta problemática, considerándose como pilar fundamental el uso de materiales resistentes o tolerantes. “Entre las herramientas químicas, el tratamiento de semillas con fungicidas permitirá controlar inicialmente a este patógeno, remarcando la importancia de monitoreo posterior del cultivo, con una mayor frecuencia cuando se manifiestan condiciones ambientales favorables para el desarrollo de esta enfermedad”, indicó. Y también destacó la importancia de la aplicación de fungicidas cuando las condiciones epidemiológicas lo justifiquen, integrando estas herramientas dentro de un esquema de manejo sanitario adecuado.
Finalmente, Alejandro Vera, técnico de la sección Zoología Agrícola de la entidad agrocientífica, presentó aspectos relacionados al manejo de plagas insectiles en trigo. Remarcó que en las últimas campañas Spodoptera frugiperda ocasionó daños significativos en las etapas de implantación del cultivo de trigo; principalmente en lotes sembrados de manera más temprana (fines de abril y principios de mayo), ya que en esta época aún persisten condiciones ambientales favorables para el desarrollo de esta plaga. También mencionó el complejo de pulgones, cuya ocurrencia suele verse favorecida en campañas con mejores condiciones de humedad para el trigo. Vera enfatizó la importancia de realizar de manera periódica el monitoreos del cultivo para detectar oportunamente la ocurrencia de estas plagas y adoptar medidas de control oportunas dentro de un enfoque de manejo integrado.
La jornada permitió transferir los avances que viene generando la Eeaoc en distintos aspectos del cultivo de trigo, ofreciendo a los productores herramientas técnicas para mejorar la toma de decisiones frente a la próxima campaña.