Un espacio de 0,26 m entre hileras logra mayores rindes

Gonzalo Robledo, de la sección Suelos y Nutrición Vegetal de la Eeaoc, presentó resultados de ensayos de fertilización en trigo. Contó que se evaluaron distintas estrategias de manejo del nitrógeno y su combinación con productos biológicos. Dijo que la incorporación de nitrógeno sigue siendo uno de los factores más determinantes en la definición del rendimiento del cultivo. Además, la combinación de nitrógeno con productos biológicos permitió mejorar la respuesta del cultivo y optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles, lográndose incrementos del rinde cercanos a los 500 kg/ha. El uso de estas herramientas evidenció una mayor eficiencia en el uso del nitrógeno y del agua disponible por parte del cultivo, que se tradujo en un mejor desarrollo y una mayor capacidad del cultivo para transformar los recursos disponibles en producción. “El ajuste de la nutrición del cultivo no solo impacta en el rendimiento, sino también en la eficiencia del sistema y en los márgenes del productor”, precisó.