Secciones
EconomíaSECTOR GRANERO

Trigo: semillas presentan una excelente calidad, una base favorable para la campaña 2026

En la Facultad de Agronomía de la UNT se realizó una jornada en la cual técnicos de la Eeaoc disertaron sobre genética, manejo y sanidad de los cultivos de invierno en la provincia y en la región.

CONSEJO. Técnicos consideraron relevante el análisis de semillas previo a la siembra, porque aporta datos clave que permiten anticipar posibles inconvenientes. CONSEJO. Técnicos consideraron relevante el análisis de semillas previo a la siembra, porque aporta datos clave que permiten anticipar posibles inconvenientes.
Hace 7 Hs

Todos saben de la importancia de los cultivos de invierno en el Noroeste Argentino. En especial, del trigo. Debido a ello, temáticas como genética, manejo y sanidad fueron los ejes de una actividad técnica que se realizó en Tucumán.

Durante la Jornada de Cultivos de Granos Invernales realizada en la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la Universidad Nacional de Tucumán, especialistas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) presentaron resultados de ensayos sobre variedades y manejo agronómico del trigo, con enfoque en la fertilización y en el manejo sanitario de este cultivo. El evento aportó información clave para la próxima campaña triguera en la región.

En el marco de la jornada, técnicos de la institución de investigación dieron a conocer a un nutrido grupo de productores y de interesados información actualizada sobre el manejo del trigo con vistas a la campaña 2026.

La actividad se llevó a cabo en el anfiteatro de la unidad académica, y reunió a productores, asesores y profesionales del sector, interesados en conocer los avances generados por la Eeaoc en los distintos aspectos relacionados al manejo del cultivo de trigo.

“La calidad y sanidad de la semilla es uno de los pilares sobre el cual se asienta parte del éxito de cualquier producción”, destacó Cynthia Prado, técnica de la sección Semillas de la Eeaoc. Subrayó que las muestras de semillas de trigo analizadas hasta la actualidad presentan una excelente calidad fisiológica, por encima de los valores registrados en campañas anteriores, lo que representa una base favorable para el inicio de la campaña triguera 2026. No obstante, remarcó que se detectó un gran número de muestras con presencia de semillas de otras especies, tanto malezas como cultivos invernales, lo que pone en evidencia la importancia de reforzar las prácticas de limpieza y de acondicionamiento del grano de trigo destinado a semilla. “Es relevante el análisis de semillas antes de la siembra, ya que aporta información clave que nos permite anticipar posibles inconvenientes en la implantación del cultivo”, dijo.

Franco Scalora, responsable del proyecto Trigo Maíz de la Eeaoc, disertó sobre los resultados de los ensayos correspondientes a la Red de Evaluación de Trigo del Instituto Nacional de Semillas (RET-Inase), para cultivares comerciales de trigo pan y de trigo candeal. La Eeaoc coordina los sitios de dicha red correspondiente al NOA; en los cuales, durante la campaña 2025 participaron 54 materiales comerciales de trigo pan y 10 cultivares de trigo candeal, que fueron evaluados en distintos ambientes de la región.

El especialista destacó que el comportamiento de los materiales evaluados está influenciado por las características del ambiente; y por tal motivo generar este tipo de información permitirá mejorar la elección de variedades a utilizar, que se encuentren adaptadas a cada ambiente productivo de la región.

También se presentaron los avances sobre la introducción y selección de germoplasma proveniente del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt). Este proyecto permite incorporan líneas avanzadas de trigo pan y candeal, que son evaluadas en diferentes ambientes del NOA, y tiene como objeto identificar nuevos materiales de buen comportamiento agronómico productivo y sanitario, para ampliar la oferta varietal de trigo en la región y países limítrofes como Bolivia.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo ColombresFacultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona
1

Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

¿Te recibiste hace poco? Santander y Fundación Carolina lanzan un programa para formarte en Europa
2

¿Te recibiste hace poco? Santander y Fundación Carolina lanzan un programa para formarte en Europa

Las primeras productoras de Luzu TV darán una masterclass de streaming en Tucumán: fecha y detalles
3

Las primeras productoras de Luzu TV darán una masterclass de streaming en Tucumán: fecha y detalles

Popstars vuelve a la TV: cómo inscribirse al reality de Telefe que busca una nueva banda pop
4

Popstars vuelve a la TV: cómo inscribirse al reality de Telefe que busca una nueva banda pop

“Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo
5

“Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo

“En Tucumán veía un techo”: era becaria del Conicet, se mudó a Boston y ahora es experta en datos
6

“En Tucumán veía un techo”: era becaria del Conicet, se mudó a Boston y ahora es experta en datos

Más Noticias
Estudió una carrera tradicional, le sumó IA y creó una consultora para ayudar empresas tucumanas

Estudió una carrera tradicional, le sumó IA y creó una consultora para ayudar empresas tucumanas

“En Tucumán veía un techo”: era becaria del Conicet, se mudó a Boston y ahora es experta en datos

“En Tucumán veía un techo”: era becaria del Conicet, se mudó a Boston y ahora es experta en datos

Cómo acceder a becas de hasta el 100% del arancel en la Di Tella en 2026

Cómo acceder a becas de hasta el 100% del arancel en la Di Tella en 2026

Popstars vuelve a la TV: cómo inscribirse al reality de Telefe que busca una nueva banda pop

Popstars vuelve a la TV: cómo inscribirse al reality de Telefe que busca una nueva banda pop

Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

“Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo

“Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo

El destino de Carla Guzmán va “Según soplan los vientos”

El destino de Carla Guzmán va “Según soplan los vientos”

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios