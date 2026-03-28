Trigo: semillas presentan una excelente calidad, una base favorable para la campaña 2026

Todos saben de la importancia de los cultivos de invierno en el Noroeste Argentino. En especial, del trigo. Debido a ello, temáticas como genética, manejo y sanidad fueron los ejes de una actividad técnica que se realizó en Tucumán.
Durante la Jornada de Cultivos de Granos Invernales realizada en la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la Universidad Nacional de Tucumán, especialistas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) presentaron resultados de ensayos sobre variedades y manejo agronómico del trigo, con enfoque en la fertilización y en el manejo sanitario de este cultivo. El evento aportó información clave para la próxima campaña triguera en la región.
En el marco de la jornada, técnicos de la institución de investigación dieron a conocer a un nutrido grupo de productores y de interesados información actualizada sobre el manejo del trigo con vistas a la campaña 2026.
La actividad se llevó a cabo en el anfiteatro de la unidad académica, y reunió a productores, asesores y profesionales del sector, interesados en conocer los avances generados por la Eeaoc en los distintos aspectos relacionados al manejo del cultivo de trigo.
“La calidad y sanidad de la semilla es uno de los pilares sobre el cual se asienta parte del éxito de cualquier producción”, destacó Cynthia Prado, técnica de la sección Semillas de la Eeaoc. Subrayó que las muestras de semillas de trigo analizadas hasta la actualidad presentan una excelente calidad fisiológica, por encima de los valores registrados en campañas anteriores, lo que representa una base favorable para el inicio de la campaña triguera 2026. No obstante, remarcó que se detectó un gran número de muestras con presencia de semillas de otras especies, tanto malezas como cultivos invernales, lo que pone en evidencia la importancia de reforzar las prácticas de limpieza y de acondicionamiento del grano de trigo destinado a semilla. “Es relevante el análisis de semillas antes de la siembra, ya que aporta información clave que nos permite anticipar posibles inconvenientes en la implantación del cultivo”, dijo.
Franco Scalora, responsable del proyecto Trigo Maíz de la Eeaoc, disertó sobre los resultados de los ensayos correspondientes a la Red de Evaluación de Trigo del Instituto Nacional de Semillas (RET-Inase), para cultivares comerciales de trigo pan y de trigo candeal. La Eeaoc coordina los sitios de dicha red correspondiente al NOA; en los cuales, durante la campaña 2025 participaron 54 materiales comerciales de trigo pan y 10 cultivares de trigo candeal, que fueron evaluados en distintos ambientes de la región.
El especialista destacó que el comportamiento de los materiales evaluados está influenciado por las características del ambiente; y por tal motivo generar este tipo de información permitirá mejorar la elección de variedades a utilizar, que se encuentren adaptadas a cada ambiente productivo de la región.
También se presentaron los avances sobre la introducción y selección de germoplasma proveniente del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt). Este proyecto permite incorporan líneas avanzadas de trigo pan y candeal, que son evaluadas en diferentes ambientes del NOA, y tiene como objeto identificar nuevos materiales de buen comportamiento agronómico productivo y sanitario, para ampliar la oferta varietal de trigo en la región y países limítrofes como Bolivia.