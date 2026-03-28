Trigo: semillas presentan una excelente calidad, una base favorable para la campaña 2026

“La calidad y sanidad de la semilla es uno de los pilares sobre el cual se asienta parte del éxito de cualquier producción”, destacó Cynthia Prado, técnica de la sección Semillas de la Eeaoc. Subrayó que las muestras de semillas de trigo analizadas hasta la actualidad presentan una excelente calidad fisiológica, por encima de los valores registrados en campañas anteriores, lo que representa una base favorable para el inicio de la campaña triguera 2026. No obstante, remarcó que se detectó un gran número de muestras con presencia de semillas de otras especies, tanto malezas como cultivos invernales, lo que pone en evidencia la importancia de reforzar las prácticas de limpieza y de acondicionamiento del grano de trigo destinado a semilla. “Es relevante el análisis de semillas antes de la siembra, ya que aporta información clave que nos permite anticipar posibles inconvenientes en la implantación del cultivo”, dijo.