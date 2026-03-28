Buscan mejorar el control de malezas en exportaciones agrícolas

La Argentina cuenta con un sólido entramado institucional, donde la articulación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) como organismo oficial de control, junto al trabajo de diversas instituciones de amplia trayectoria a lo largo de toda la cadena (productores, acopiadores, exportadores) permite contar con espacios de interacción permanentes y canales de comunicación ágiles para poder cumplir con los requisitos y exigencias planteadas por las autoridades de los distintos países de destino. A su vez, nuestro país cuenta con instituciones con vasta experiencia en planes de manejo integrado de plagas fitosanitarias como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la red de Buenas Prácticas Agrícolas y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).