Secciones
EconomíaRural

Buscan mejorar el control de malezas en exportaciones agrícolas

Revisarán recomendaciones para implementar las buenas prácticas agrícolas en la producción de soja, de cebada y de sorgo.

Buscan mejorar el control de malezas en exportaciones agrícolas
Hace 8 Hs

En la sede de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se mantuvo un encuentro de trabajo con representantes de la cadena agroexportadora, con el objetivo de ejecutar un plan de acción para fortalecer las herramientas para el control de malezas en los productos agrícolas exportados por la Argentina.

En este marco, se acordó la revisión de las recomendaciones para implementar las buenas prácticas agrícolas en la producción de soja, cebada y sorgo, principalmente mediante el funcionamiento de una mesa de trabajo técnica entre representantes del sector público y privado, que incluirá una estrategia de difusión para alcanzar a toda la cadena productiva.

La Argentina cuenta con un sólido entramado institucional, donde la articulación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) como organismo oficial de control, junto al trabajo de diversas instituciones de amplia trayectoria a lo largo de toda la cadena (productores, acopiadores, exportadores) permite contar con espacios de interacción permanentes y canales de comunicación ágiles para poder cumplir con los requisitos y exigencias planteadas por las autoridades de los distintos países de destino. A su vez, nuestro país cuenta con instituciones con vasta experiencia en planes de manejo integrado de plagas fitosanitarias como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la red de Buenas Prácticas Agrícolas y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La reunión fue encabezada por autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Senasa y de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional. Participaron, además, representantes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro Exportador de Cereales (CEC), de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), la Federación de Acopiadores, Sociedad Rural Argentina, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Agricultores Federados Argentinos (AFA) y Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA).

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Nación presentó el mapa de cultivos del país digitalizado

La Nación presentó el mapa de cultivos del país digitalizado

Lo más popular
Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona
1

Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

¿Te recibiste hace poco? Santander y Fundación Carolina lanzan un programa para formarte en Europa
2

¿Te recibiste hace poco? Santander y Fundación Carolina lanzan un programa para formarte en Europa

Las primeras productoras de Luzu TV darán una masterclass de streaming en Tucumán: fecha y detalles
3

Las primeras productoras de Luzu TV darán una masterclass de streaming en Tucumán: fecha y detalles

Popstars vuelve a la TV: cómo inscribirse al reality de Telefe que busca una nueva banda pop
4

Popstars vuelve a la TV: cómo inscribirse al reality de Telefe que busca una nueva banda pop

“Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo
5

“Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo

“En Tucumán veía un techo”: era becaria del Conicet, se mudó a Boston y ahora es experta en datos
6

“En Tucumán veía un techo”: era becaria del Conicet, se mudó a Boston y ahora es experta en datos

Más Noticias
Estudió una carrera tradicional, le sumó IA y creó una consultora para ayudar empresas tucumanas

Estudió una carrera tradicional, le sumó IA y creó una consultora para ayudar empresas tucumanas

“En Tucumán veía un techo”: era becaria del Conicet, se mudó a Boston y ahora es experta en datos

“En Tucumán veía un techo”: era becaria del Conicet, se mudó a Boston y ahora es experta en datos

Cómo acceder a becas de hasta el 100% del arancel en la Di Tella en 2026

Cómo acceder a becas de hasta el 100% del arancel en la Di Tella en 2026

Popstars vuelve a la TV: cómo inscribirse al reality de Telefe que busca una nueva banda pop

Popstars vuelve a la TV: cómo inscribirse al reality de Telefe que busca una nueva banda pop

Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

“Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo

“Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo

El destino de Carla Guzmán va “Según soplan los vientos”

El destino de Carla Guzmán va “Según soplan los vientos”

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios