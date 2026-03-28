Buscan mejorar el control de malezas en exportaciones agrícolas

En la sede de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se mantuvo un encuentro de trabajo con representantes de la cadena agroexportadora, con el objetivo de ejecutar un plan de acción para fortalecer las herramientas para el control de malezas en los productos agrícolas exportados por la Argentina.
En este marco, se acordó la revisión de las recomendaciones para implementar las buenas prácticas agrícolas en la producción de soja, cebada y sorgo, principalmente mediante el funcionamiento de una mesa de trabajo técnica entre representantes del sector público y privado, que incluirá una estrategia de difusión para alcanzar a toda la cadena productiva.
La Argentina cuenta con un sólido entramado institucional, donde la articulación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) como organismo oficial de control, junto al trabajo de diversas instituciones de amplia trayectoria a lo largo de toda la cadena (productores, acopiadores, exportadores) permite contar con espacios de interacción permanentes y canales de comunicación ágiles para poder cumplir con los requisitos y exigencias planteadas por las autoridades de los distintos países de destino. A su vez, nuestro país cuenta con instituciones con vasta experiencia en planes de manejo integrado de plagas fitosanitarias como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la red de Buenas Prácticas Agrícolas y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La reunión fue encabezada por autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Senasa y de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional. Participaron, además, representantes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro Exportador de Cereales (CEC), de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), la Federación de Acopiadores, Sociedad Rural Argentina, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Agricultores Federados Argentinos (AFA) y Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA).