Maíz: la zona núcleo producirá 15,5 millones de toneladas

En Carlos Pellegrini esperaban un promedio de 120 qq/ha y ahora con un 40% de avance suben a 130 qq/ha. En la zona de Corral de Bustos, los rindes de esta semana trepan al rango de 120 - 130 qq/ha cuando se preveían rindes más ajustados. En Marcos Juárez, el promedio sube a 125 qq/ha y las mejores marcas llegan a 180 qq/ha. En el noroeste de Buenos Aires, con la cosecha incipiente, los primeros resultados también son superadores. En la zona de Junín, los rindes de lotes destacados se ubican entre 120 y 125 qq/ha, mientras que en General Villegas y Piedritas oscilan entre 100 y 110 qq/ha. En Bigand, los resultados oscilan entre 60 y 135 qq/ha con promedios de 90 a 95 qq/ha. Muy cerca de allí, 20 a 30 Km hacia el SO, Bombal cosecha rindes que se sostienen en valores más estables entre 115 y 120 qq/ha.