Maíz: la zona núcleo producirá 15,5 millones de toneladas

Con la mitad del área de maíz temprano cosechada, aumentó la brecha de los rindes y se agudiza el recorte productivo en el este, aunque mejoran las marcas en el oeste de la región nucleo. Al final, sin embargo, el balance es positivo para esa región, ya que se estiman 700.000 toneladas más de maíz que hace 15 días, indica el informe semanal de la Guia Estrategica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
El informe indica que las lluvias que se dieron entre 50 mm y 140 mm cubrieron la mitad sur de la provincia de Buenos Aires transformando la escasez en abundancia.
El balance es positivo para la región, pese a que las cosechadoras reflejan mayores pérdidas en las áreas más castigadas por la falta de agua
Sube el rinde de maíz temprano en la región núcleo, el promedio de la región pasa de 100 a 105 quintales por hectárea (qq/ha). Sin embargo, esa diferencia, que parece tan poca, le suma a la región núcleo 700.000 toneladas de maíz. De esta manera, la región producirá 15,5 millones de toneladas.
Para el este de esa region, sin embargo, el presente ciclo deja peores números que lo esperado. Especialmente, en el noreste de Buenos Aires, la baja alcanza los 12 qq/ha, para quedar con un rinde estimado en 89 qq/ha. La baja se estira hacia la gran área de influencia de Rosario y Casilda, que resta 2 qq/ha y queda con el menor rinde de la región: 80 qq/ha.
Por otro lado, están las zonas que compensan el golpe y suman volumen, como el centro-sur y extremo sur de Santa Fe, el sudeste de Córdoba y el noroeste de Buenos Aires. Allí los resultados superan las expectativas iniciales. Con respecto a las observaciones del 5 de marzo, los rindes subieron 6 qq/ha en el noroeste bonaerense, zona de Villegas a Lincoln, y 10 qq/ha en el extremo sur santafesino (departamento Gral. López).
En Carlos Pellegrini esperaban un promedio de 120 qq/ha y ahora con un 40% de avance suben a 130 qq/ha. En la zona de Corral de Bustos, los rindes de esta semana trepan al rango de 120 - 130 qq/ha cuando se preveían rindes más ajustados. En Marcos Juárez, el promedio sube a 125 qq/ha y las mejores marcas llegan a 180 qq/ha. En el noroeste de Buenos Aires, con la cosecha incipiente, los primeros resultados también son superadores. En la zona de Junín, los rindes de lotes destacados se ubican entre 120 y 125 qq/ha, mientras que en General Villegas y Piedritas oscilan entre 100 y 110 qq/ha. En Bigand, los resultados oscilan entre 60 y 135 qq/ha con promedios de 90 a 95 qq/ha. Muy cerca de allí, 20 a 30 Km hacia el SO, Bombal cosecha rindes que se sostienen en valores más estables entre 115 y 120 qq/ha.
El informe indica además que hay zonas que aparte de menores rindes también muestran una amplia dispersión de rindes. Esto se da por una marcada variabilidad en la distribución de las lluvias, calidad de suelos y fechas de siembra. Por ejemplo, en Villa Amelia los promedios se ubican entre 80 y 90 qq/ha, mientras que en sectores cercanos al río Paraná, los resultados descienden a un rango de 60 a 90 qq/ha. Los maíces implantados hacia fines de septiembre y comienzos de octubre fueron los más afectados durante el llenado de grano por la falta de agua, lo que impactó negativamente en el peso final.