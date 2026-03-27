Paraguay aprobó el examen europeo y mira con confianza el Mundial

La agenda no da tregua

El cierre de este viernes de acción promete ser aún más vibrante. Con la mirada puesta en la puesta a punto definitiva, se esperan con ansias los duelos de Uruguay ante Inglaterra en Wembley, el choque de Ecuador en Marruecos y la presentación de Argentina frente a Mauritania. La jornada se completa con España - Serbia, Argelia - Guatemala, Países Bajos - Noruega y Suiza - Alemania.