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Paraguay aprobó el examen europeo y mira con confianza el Mundial

La "Albirroja" venció 1-0 a Grecia en una fecha FIFA que sirvió para aceitar piezas. Mientras el equipo de Alfaro celebra, Jordania —rival de Argentina— y Cabo Verde sumaron minutos con realidades opuestas en el inicio de la puesta a punto definitiva.

Paraguay aprobó el examen europeo y mira con confianza el Mundial
Hace 2 Hs

Las selecciones que representarán a sus continentes en la próxima Copa del Mundo vivieron una jornada de máxima intensidad este viernes. Bajo la lupa de sus entrenadores, equipos como Jordania —rival del conjunto argentino en la primera fase— y la Paraguay de Gustavo Alfaro sumaron minutos de juego.

En el caso del elenco guaraní, superó a Grecia en su primer amistoso de la fecha FIFA. Se impuso a domicilio por 1 a 0, con gol de Diego Gómez.

Por otro lado, Cabo Verde, futuro oponente de Uruguay en la cita ecuménica protagonizó uno de los duelos más movidos de la fecha. Pese a caer 4-2 ante Chile, el conjunto africano mostró ráfagas de buen fútbol ofensivo, aunque dejó dudas en la última línea que deberá corregir antes del debut. 

Además, Curazao y Nueva Zelanda, dos de los seleccionados más débiles de la Copa del Mundo, se toparon con la efectividad de sus rivales; los caribeños tropezaron 2-0 frente a China en un partido donde carecieron de contundencia, mientras que los oceánicos no pudieron descifrar el cerrojo de Finlandia y terminaron con el mismo marcador en contra.

En otros frentes, Australia logró una victoria por 1-0 ante Camerún, inyectando confianza a su proceso. Uzbekistán también festejó un sólido 3-1 sobre Gabón, ratificando su buen presente. En contraste, Irán sufrió un traspié por 2-1 ante Nigeria, y la selección de Arabia Saudita encendió las alarmas al ser superada 4-0 por Egipto. Finalmente, Panamá y Sudáfrica igualaron 1-1 y Jordania empató 2-2 con Costa Rica.

La agenda no da tregua

El cierre de este viernes de acción promete ser aún más vibrante. Con la mirada puesta en la puesta a punto definitiva, se esperan con ansias los duelos de Uruguay ante Inglaterra en Wembley, el choque de Ecuador en Marruecos y la presentación de Argentina frente a Mauritania. La jornada se completa con España - Serbia, Argelia - Guatemala, Países Bajos - Noruega y Suiza - Alemania.

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