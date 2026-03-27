LATAM confirma la cancelación de la ruta Tucumán–Lima por los altos costos aeroportuarios en Perú

En la misma línea, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, señaló que la decisión de LATAM se enmarca en una pérdida de competitividad frente a otras aerolíneas que operan en la región. “No es una situación aislada: en Lima ya se levantaron varias rutas, lo que refleja el impacto de esta política tarifaria”, explicó.