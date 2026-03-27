Tragedia en Santiago del Estero: murió una familia completa en un choque frontal

Una tragedia sacudió a Santiago del Estero este jueves, minutos antes del mediodía, cuando un violento choque frontal sobre la ruta nacional 34 dejó como saldo la muerte de tres personas, integrantes de una misma familia.
El hecho se registró a la altura del kilómetro 555, en el tramo comprendido entre Icaño y Real Sayana. Las víctimas viajaban en un automóvil y fallecieron en el acto, lo que significó la pérdida total de la familia.
El siniestro involucró a una Toyota Hilux y un Ford Focus. De acuerdo con las primeras informaciones, la camioneta circulaba de sur a norte, mientras que el automóvil lo hacía en sentido contrario. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos impactaron de frente.
En el Ford Focus se trasladaban tres integrantes de una familia oriunda de Icaño, quienes murieron como consecuencia del brutal impacto. Fueron identificados como Roberto de la Silva, de 63 años; su esposa, Elsa Mansilla, de 69; y su hijo, Marcelo de la Silva, de 35.
El único sobreviviente del choque fue el conductor de la camioneta, identificado como F. V. Z., de 43 años, de nacionalidad uruguaya y con domicilio en Merlo. El hombre resultó herido y fue asistido por personal médico.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 55, junto a servicios de emergencia y peritos. La investigación quedó a cargo de la fiscal Cecilia Rímini, quien dispuso una serie de medidas para establecer las causas del siniestro.