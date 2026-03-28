Por lo que pidió Anne Hathaway, se pude saber qué es lo que no habrá en el “Diablo viste a la moda 2”

Así que con esa información se sabe que mucho de lo que se vio y qué no y qué sí, por cierto, era lo que caracterizaba a la historia. El estreno mundial de “El diablo viste a la moda 2” está programado para el 1 de mayo en un contexto en el que la discusión sobre representaciones auténticas y saludables en el cine y la moda cobra una importancia renovada.