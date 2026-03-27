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Las amenazas que acechan a la nueva temporada azucarera

El suelo anegado, los costos altos y las alícuotas de Ingresos Brutos.

CAMPOS ANEGADOS. A raíz de las intensas lluvias se complica el ingreso de las cosechadoras de caña. CAMPOS ANEGADOS. A raíz de las intensas lluvias se complica el ingreso de las cosechadoras de caña.
Hace 2 Hs

La zafra tucumana afronta este año un escenario adverso por el exceso de lluvias, retracción económica general y carga impositiva provincial que el sector califica como insostenible. Esta combinación hace que la zafra arranque de manera complicada. Así advirtió Giselle Correa, productora de Leales, quien describió con detalle las dificultades que atraviesa el sector cañero.

“El principal problema operativo es el estado del suelo”, afirma. Las lluvias sostenidas de las últimas semanas dejaron los campos en condiciones de barro que impiden el ingreso de la maquinas cosechadoras. “Teníamos previsto comenzar la cosecha en los primeros días de mayo, pero va a ser imposible con el tema del suelo” señala. Además, agrega esta productora que la situación varía según el paraje comentando que “hay zonas que están más afectadas, adonde no se va a poder ingresar en mayo”.

En los cultivos de alfalfa de la misma explotación, las lluvias arruinaron un corte que venía bien encaminado, destruyendo la cepa y obligando a renovar la siembra desde cero, cuenta Correa. En un diagnostico económico y climático, Correa contrasta con la campaña anterior: mientras en 2025 el ánimo en el sector era de expectativa y optimismo, este año se percibe un estancamiento generalizado. “Se nota la recesión. La situación está paralizada” describe.

Impuestos

En este contexto, la productora dirigió sus críticas hacia la estructura impositiva provincial. La exención de ingresos brutos que el gobierno otorga al cultivo de caña de azúcar resulta, según Correa, insuficiente para que un productor integrado que realiza varias tareas simultáneas entre cosecha, transporte, venta de azúcar y servicios agrícolas, que tributan a tasas distintas y más elevadas. El servicio de transporte, por ejemplo, tributa al 5% un alícuota que Correa califica como excesiva. La venta de azúcar y los servicios agrícolas se ubican en el 3,5% mientras que el cultiva en sí cotiza al 1,5%

El sector azucarero reordena su estrategia para esta zafra

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“El gobierno a nivel provincial me da la exención en cultivo nada más. Pero a mi no me beneficia porque con eso no me alcanza”, cuestionó. Su reclamo es concreto: tasa cero en Ingresos Brutos para la totalidad del circuito productivo; es decir desde el cultivo, cosecha, transporte y comercialización, durante la zafra.

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