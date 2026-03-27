Las amenazas que acechan a la nueva temporada azucarera

Impuestos

En este contexto, la productora dirigió sus críticas hacia la estructura impositiva provincial. La exención de ingresos brutos que el gobierno otorga al cultivo de caña de azúcar resulta, según Correa, insuficiente para que un productor integrado que realiza varias tareas simultáneas entre cosecha, transporte, venta de azúcar y servicios agrícolas, que tributan a tasas distintas y más elevadas. El servicio de transporte, por ejemplo, tributa al 5% un alícuota que Correa califica como excesiva. La venta de azúcar y los servicios agrícolas se ubican en el 3,5% mientras que el cultiva en sí cotiza al 1,5%