Demoras para el inicio de la campaña agrícola en Tucumán

En materia de insumos, el productor describió un escenario diverso ya que algunos precios resultaron acordes y otros estuvieron por encima de los esperado. Sin embargo, el factor que más preocupa al cierre de la campaña es el combustible. “Estamos enfrentando un aumento importante que impacta en forma directa en la rentabilidad del productor, tanto por las maquinarias que se usan para levantar los cultivos como por el transporte de los granos” señaló. El doble impacto, entre cosecha y logística, multiplica el efecto del incremento sobre el margen neto. La distancia a los puertos es otro factor estructural que castiga a los productores del NOA. Y a esto se le suman las retenciones a las exportaciones que Battig identifica como el otro gran elemento que erosiona la competitividad regional. “El precio del flete impacta mucho en la rentabilidad y el tema de la retención es que te deja fuera de competencia estar tan lejos de los puertos”, dijo.