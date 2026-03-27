Demoras para el inicio de la campaña agrícola en Tucumán

La campaña agrícola arranca con demoras por las lluvias y acumula problemas de malezas y plagas por el exceso de precipitaciones. Ahora, enfrenta el cierre con un aumento de combustible que golpea directo sobre los márgenes. Ese es el cuadro que describe Augusto Battig, productor de granos en la zona limítrofe entre Tucumán y Santiago del Estero, quien advierte que este panorama de un solo ciclo no alcanza para entender la situación real del sector: “hay que mirar todas las campañas de los últimos 10 años”. El diagnostico implica que incluso en años con condiciones climáticas razonables, como la actual, la acumulación de perdidas previas convierte cualquier mínima recuperación en un simple alivio, lejos de ser una recomposición real del capital productivo.
Campaña gruesa
La campaña gruesa 2025/2026 todavía no terminó. Según Battig, la soja necesita entre 20 y 30 días más para estar lista para cosechar, mientras que el maíz demandara entre 50 y 60 días extra. El régimen de lluvias de la temporada fue, en términos generales, positivo. Estas lluvias llegaron más tarde que el año pasado, pero terminaron acompañando, aunque esa misma humedad trajo aparejada una mayor presión de malezas y algunas plagas sobre la soja y el maíz, lo que elevo los costos de control respecto al ciclo anterior.
En materia de insumos, el productor describió un escenario diverso ya que algunos precios resultaron acordes y otros estuvieron por encima de los esperado. Sin embargo, el factor que más preocupa al cierre de la campaña es el combustible. “Estamos enfrentando un aumento importante que impacta en forma directa en la rentabilidad del productor, tanto por las maquinarias que se usan para levantar los cultivos como por el transporte de los granos” señaló. El doble impacto, entre cosecha y logística, multiplica el efecto del incremento sobre el margen neto. La distancia a los puertos es otro factor estructural que castiga a los productores del NOA. Y a esto se le suman las retenciones a las exportaciones que Battig identifica como el otro gran elemento que erosiona la competitividad regional. “El precio del flete impacta mucho en la rentabilidad y el tema de la retención es que te deja fuera de competencia estar tan lejos de los puertos”, dijo.